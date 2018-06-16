AOMEI Backupper Network, merkezi bilgisayar üzerinden ağ içerisindeki tüm bilgisayarlara yedekleme görevi oluşturabileceğiniz ücretsiz bir merkezi yedekleme yönetimi çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Yedekleme yönetim maliyetlerinizi azaltabileceğiniz program ile uzaktan yedekleme işlemleriniz yapabiliyorsunuz.

Tüm istemcilere uzak bir merkezden yedekleme ile ilgili tüm istekleri iletebileceğiniz ve dilediğiniz gibi yönetim sağlayabileceğiniz bir program olan AOMEI Backupper Network, sağladığı işlevsel özellikler ile verilerinizi güvende tutuyor. İster diskin tamamını isterseniz de dilediğiniz bölümleri yedeklemeye başlayabileceğiniz program ile günlük kayıtları inceleyip arıza durumlarına açık bir şekilde bakabiliyorsunuz. Son derece basit bir kullanıma sahip olan programı kullanabilmek için istemci bilgisayarlara da programın bir kopyasını kurmanız gerekiyor. Tüm Windows sürümlerinde kullanabileceğiniz bir yapıya sahip olan AOMEI Backupper Network sizleri bekliyor.

AOMEI Backupper Network programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.