Ashampoo Backup Pro 12, kullanımı kolay ve güçlü yedekleme programı arayan Windows kullanıcıları için tavsiye edeceğim programların başında geliyor. Virüsler, fidye yazılımları, Windows hataları ve diğer sebeplerle kullanılmaz duruma gelen bilgisayarınızı hayata döndürmek için kullanabileceğiniz en iyi yedekleme programlarından biri. Ücretsiz deneme seçeneğiyle geliyor.

Tek tek dosyaları veya tüm disk bölümlerini seçtiğiniz depolama ortamına veya buluta otomatik olarak yedekleyen, yedekleme işlemi esnasında da sistem kaynaklarından çok daha az tüketen Ashampoo Backup Pro 12, her seviyede kullanıcıya hitap eden, son derece sade ve açık kullanıcı arayüzü ile geliyor. Tek bakışta tüm yedeklemelerinizi görüntüleyebiliyor, yeni bir yedekleme planı oluşturabiliyor, Windows hatalarını görebiliyor, disk hatalarını onarabiliyor, sistemi geri yükleyebiliyorsunuz. Sistem yedeklerini entegre kurtarma diski veya flaş sürücüden de alabiliyorsunuz ki; etkili bir virüs yemiş olsanız dahi bu sayede verilerinizi kurtarmış oluyorsunuz. En kötü senaryolar düşünülerek tasarlanmış olması Ashampoo Backup Pro 12’yi benzersiz kılıyor.

Tamamen güvenilir olması, disk hatalarını görüp onarması, yedeklenmiş dosyaları göstermesi, yedeklemeyi arka planda otomatik yapması, buluta yedekleme seçeneği vermesi, çok yönlü veri kurtarma özelliği, sistem güncellemesi sonrası çöken sistemi kurtarma, akıllı yedekleme mekanizması, herkese hitap eden arayüzü ile diğer yedekleme programlarından sıyrılan Ashampoo Backup Pro 12, Windows 7 ve daha yeni sistemlerde çalışıyor ve Türkçe dil desteğiyle geliyor.