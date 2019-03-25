Assassin's Creed III Remastered, çok sevilen üçüncü oyunun grafiksel olarak elden geçirilerek, tekrar piyasaya çıkarılmış halidir.

Amerikan Devrimi'ni yeniden yaşayın ya da ilk defa Assassin Creed III Remastered'de, gelişmiş grafikler ve geliştirilmiş oyun mekaniği ile tecrübe edin. Ayrıca Assassin Creed Liberation remastered ve tüm solo DLC içeriğini içerir.

ÖZGÜRLÜK İÇİN SAVAŞ

1775. Amerikan Sömürgeleri isyan etmek üzere. Kızılderili Suikastçısı Connor olarak, halkınız ve ulusunuz için özgürlüğü güvence altına alın. Kalabalık şehir sokaklarından kaotik savaş alanlarına kadar, çok çeşitli silahlarla düşmanlarınızı çeşitli ölümcül yollarla öldürün.

YENİ BİR GÖRSEL VE OYUN DENEYİMİ

Yeni karakter modelleri, cilalı ortam oluşturma ve daha pek çok özellik içeren gelişmiş grafiklerle, ikonik Assassin's Creed III'ü oynayın. Oyun mekaniği de yenilendi ve deneyiminizi ve daldırma deneyiminizi geliştirin.

EK İÇERİK

Ayrıca, Kral Washington Tyranny'si ve tam oyun dahil tüm orijinal solo DLC'yi de içerir: Assassin Creed Liberation Remastered.

Assassin's Creed 3 Remastered sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri (30FPS):

Operating System: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

Processor: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

RAM: 8GB

Video Card: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0)

Resolution: 1080p

Video Preset: Lowest

Önerilen sistem gereksinimleri1080p (30FPS):

Operating System: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

Processor: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz, AMD FX 8350 @ 4.0 GHz

RAM: 8GB

Video Card: Nvidia GeForce GTX 770 (4GB) or AMD Radeon R9 280X (3GB) or better

Resolution: 1080p

Video Preset: High

Önerilen sistem gereksinimleri 1080p (60FPS):

Operating System: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

Processor: Intel Core i7 3770K @ 3.5 GHz, AMD FX 8350 @ 4.0 GHz

RAM: 8GB

Video Card: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290X

Resolution: 1080p

Video Preset: High

Önerilen sistem gereksinimleri 4K (30FPS):