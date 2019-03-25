Assassin's Creed III Remastered, Ubisoft tarafından üçüncü oyunun yeniden elden geçirilmiş ve daha iyi hale getirilmiş halidir.
Assassin's Creed III Remastered, çok sevilen üçüncü oyunun grafiksel olarak elden geçirilerek, tekrar piyasaya çıkarılmış halidir.
Amerikan Devrimi'ni yeniden yaşayın ya da ilk defa Assassin Creed III Remastered'de, gelişmiş grafikler ve geliştirilmiş oyun mekaniği ile tecrübe edin. Ayrıca Assassin Creed Liberation remastered ve tüm solo DLC içeriğini içerir.
ÖZGÜRLÜK İÇİN SAVAŞ
1775. Amerikan Sömürgeleri isyan etmek üzere. Kızılderili Suikastçısı Connor olarak, halkınız ve ulusunuz için özgürlüğü güvence altına alın. Kalabalık şehir sokaklarından kaotik savaş alanlarına kadar, çok çeşitli silahlarla düşmanlarınızı çeşitli ölümcül yollarla öldürün.
YENİ BİR GÖRSEL VE OYUN DENEYİMİ
Yeni karakter modelleri, cilalı ortam oluşturma ve daha pek çok özellik içeren gelişmiş grafiklerle, ikonik Assassin's Creed III'ü oynayın. Oyun mekaniği de yenilendi ve deneyiminizi ve daldırma deneyiminizi geliştirin.
EK İÇERİK
Ayrıca, Kral Washington Tyranny'si ve tam oyun dahil tüm orijinal solo DLC'yi de içerir: Assassin Creed Liberation Remastered.
Assassin's Creed 3 Remastered sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri (30FPS):
- Operating System: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
- Processor: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz
- RAM: 8GB
- Video Card: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0)
- Resolution: 1080p
- Video Preset: Lowest
Önerilen sistem gereksinimleri1080p (30FPS):
- Operating System: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
- Processor: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz, AMD FX 8350 @ 4.0 GHz
- RAM: 8GB
- Video Card: Nvidia GeForce GTX 770 (4GB) or AMD Radeon R9 280X (3GB) or better
- Resolution: 1080p
- Video Preset: High
Önerilen sistem gereksinimleri 1080p (60FPS):
- Operating System: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
- Processor: Intel Core i7 3770K @ 3.5 GHz, AMD FX 8350 @ 4.0 GHz
- RAM: 8GB
- Video Card: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290X
- Resolution: 1080p
- Video Preset: High
Önerilen sistem gereksinimleri 4K (30FPS):
- Operating System: Windows 10 (64-bit versions only)
- Processor: Intel Core i7 4790 @ 3.6 GHz, AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5 GHz
- RAM: 8GB
- Video Card: Nvidia GeForce GTX 1070 or Radeon RX Vega56 or better
- Resolution: 2160p
- Video Preset: High
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