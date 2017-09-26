Battle Chasers: Nightwar, Windows tabanlı bilgisayarlar üzerinden oynanabilen, izometrik bakış açılı bir rol yapma oyunudur.

2011 yılında İsveçli girişimci Lars Eric Olof Wingefors tarafından Avustralya'nın başkenti Viyana'da kurulan Nordic Games, batmandan önce en büyük oyun dağıtımcılarından bir tanesi olan THQ Games'e bağlı stüdyolardan bir tanesiydi. THQ'nun batıp kimi stüdyoların bağımsızlaşması kimilerinin de satılmasından sonra geçtiğimiz yıl Nordic Games ismini THQ Nordic olarak değiştirmiş ve oyun üretme işini hızlandırmıştı.

2017'de duyurdukları Biomutant isimli oyunlarıyla isimlerinden tekrar söz ettirmeyi başaran stüdyo, 2018 yılında çıkarmaya hazırlandıkları Darksiders III ile eski günlerine dönme hesapları yapmaya da başlamışlardı. İki büyük oyununun yanı sıra Battle Chasers: Nightwar gibi görece daha küçük yapımlar üzerinde de duran THQ Nordic, bizlere eski nesil RPG oyunu tadını yaşatmak gibi bir amaçla bu oyuna başladıklarını açıklamışlardı.

JRPG yani Japon rol yapma oyunlarından esinlenerek ortaya çıkan ve bizlere başarılı bir hikaye vaat eden Battle Chasers, yukarıdan bakarak oynanan yapısı, iyi oturtulmuş oyun dinamikleri ve çizim kalitesiyle çıkmadan dikkatleri çekmeyi de başardı. Oyuna dair görüntüleri de tanıtım videosundan izleyebilirsiniz.