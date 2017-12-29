Battle Royale Trainer eğer PUBG gibi battle royale yapısına sahip oyunları ve online FPS oyunlarını oynamayı seviyorsanız ve daha iyi maçlar yapmak istiyorsanız size yardımcı olarak bir FPS oyunu.

Battle Royale Trainer aslında, tek başına bir oyun olarak değil de FPS oyunlarındaki ve rekabet içeren aksiyon oyunlarındaki nişan alma yeteneklerinizi geliştirecek bir eğitim aracı olarak düşünülebilir. Battle royale oyunlarında genel olarak, zamanımızın çoğunu silah ve ekipman arayarak geçiriyoruz. Bu nedenle sıcak çatışmalar çok kısa sürüyor. Nadir yaşanan sıcak çatışmalarda yeteneklerimizi geliştirmemiz de maalesef mümkün olmuyor. İşte bu noktada Battle Royale Trainer'ı oynayabilir ve gerekli pratiği yaparak rekabet içeren karşılaşmalara hazır bir şekilde çıkabilirsiniz.

Battle Royale Trainer içinde 3 farklı senaryoda eğitim görebiliyoruz. Dilerseniz şehir içinde çatışma, dilerseniz ormanlık alanda keskin nişancılık, dilerseniz de poligonda atış talimi eğitimi görebiliyorsunuz. Bu senaryolarda hangi silahları kullanabileceğinizi seçebiliyorsunuz. Pompalı tüfekler, piyade tüfekleri, makineli tüfekler, hafif makineli silahlar ve keskin nişancı tüfekleri silah seçeneklerimiz.

Yapay zekaya karşı savaştığınız oyunda yapay zekanın tepki verme süresini, isaabet oranını ve zorluk seviyesini belirleyebiliyorsunuz. Battle Royale Trainer'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i3 4340 veya AMD FX 6300 işlemci

- 6 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartı

- DirectX 10

- 2 GB boş depolama alanı