BattleRush online arenalarda diğer oyunculara karşı savaşabilmenize imkan tanıyan bir FPS oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan BattleRush'da 2. Dünya Savaşı yıllarına gidiyoruz ve hem yaratıcılığımızı, hem de nişan alma yeteneklerimizi konuşturduğumuz savaşlar yapabiliyoruz. BattleRush, FPS oyunlarının özü olan silahlı çatışmaları crafting ve savunma sistemiyle birleştirmekte. Oyuncular, kendi savunmalarını, kulelerini, ağır makineli silah yuvalarını, siper alabilecekleri binaları inşa ediyorlar ve bu yapılardan faydalanarak savaşabiliyorlar.

BattleRush'da farklı araçları kullanabilmemiz de mümkün. Döneme özgü tanklar, zırhlı araçlar, kamyonlar kullanabileceğimiz araçlar arasında. Oyun haritasındaki herhangi bir yapıyı yıkalabilmeniz de mümkün.

Biraz günümüz standartlarının dışında grafik kalitesine sahip BattleRush buna rağmen düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski bilgisayarlarınızda da çalışabiliyor. BattleRush minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.5 GHz Intel veya AMD işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 9600 GT veya AMD Radeon HD 4850 ekran kartı

- DirectX 9.0

- 2 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme