Beyond: Two Souls, Quantic Dream tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu. Ellen Page ve Willem Dafoe’nin baş karakter olarak bulunduğu duygu yüklü, heyecan dolu bir gerilim oyunu. Birinci sınıf Hollywood performansları ile geliştirilen benzersiz bir psikolojik aksiyon gerilim bizlerle. Oyun, Türkçe dil desteği de sunuyor.

PlayStation özel oyunu seneler sonra PC platformunda karşımıza çıkıyor. Epic Games Mağazası’ndan indirilebilen popüler aksiyon-macera oyunu Beyond: Two Souls’da Jodie Holmes’un ilgi çekici yaşamını oynuyor ve heyecan verici bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Gizemli bir varlıkla bağlantılı olarak olağanüstü güçlerle doğmuş olan Jodie ve varlığı oynayarak gerçekte neyin olup bittiğini anlamak için fiziksel ve psikolojik zorluklarla karşılaşacaksınız.

Beyond: Two Souls PC Oynanış Detayları

Gelişmiş Deneyler DLC görevlerinde sorun çözme yeteneklerinizi sınayın.

Yetenekli Oyuncu modunda daha zorlu bir mücadeleye girin.

Hikayeyi kronolojik ve sinematik sırada deneyimleyin.

Özel Dokunma modu ile oyunu mobil cihazlarınızda oynayın.

Beyond: Two Souls PC Demo İndir

Yukarıdaki ikinci bağlantıdan Beyond: Two Souls PC demo sürümü ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. Demo sürümde 1 saat oynama limiti var ve iki bölüm (Jodie’nin doğaüstü varlıkla güçlü ve korkutucu bağlantısına kendi gözlerinize şahit olacağınız Deney Bölümü ve nefes kesici bir takipte CIA’den kaçacağınız Av Bölümü) oynuyorsunuz. Demo da etkileyici 4K grafikler, 60 FPS ve ultra geniş ekran (21:9) uyumluluğuna sahip.

Beyond: Two Souls PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit)

İşlemci: i5-4430 @ 3.0 GHz veya eş değeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı

Nvidia GeForce GTX 660 2 GB veya AMD Radeon HD 7870 2 GB

DirectX 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit)

İşlemci: i5-6600K @ 3.5 GHz veya eş değeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4 GB veya AMD Radeon R9 390 4 GB

DirectX 11

Beyond: Two Souls PC Çıkış Tarihi

Beyond: Two Souls, 22 Temmuz’da PC’ye çıkış yapacak.