Blazing Sails: Pirate Battle Royale, PC’de oynayabileceğiniz en iyi korsan savaş oyunlarından biri. Eşsiz korsanınızı ve geminizi yaratıyor, diğer oyuncularla birlikte güçlü geminize komuta ediyor, tüm korsanlar gibi yağmalıyor, yeni kaynaklar arıyor, silahlar buluyor, karada ve denizde gezerek geminizi geliştiriyorsunuz. Ancak bu sularda yalnızca bir gemi su üstünde kalabilir! Hemen yukarıdaki Blazing Sails: Pirate Battle Royale İndir butonuna tıklayın, hız kesmeden korsan savaşlarına katılın! Blazing Sails: Pirate Battle Royale Steam’den indirilebilir.

Blazing Sails: Pirate Battle Royale İndir

Korsan savaş oyunu Blazing Sails’da hayatta kalmak için savaşmak zorundasınız! Blazing Sails, kara ve deniz savaşında düşman mürettebatına karşı dinamik bir çatışma karışımı sunuyor.

Geminiz tamamen batana dek yeniden doğmaya devam ediyorsunuz bu yüzden mücadelenin başından itibaren risk almalı ve agresif oynamalısınız. Çevredeki adalardan malzemeler, silahlar ve yükseltmeler yağmalamak yükselmenizi sağlayacak. Yağmaladıklarınızı depo sandığına bırakarak mürettebatınızla paylaşabilirsiniz. Gemiyi onarmak, cephaneleri yüklemek gibi kritik görevler için diğer oyuncularla iş birliği yapmalısınız. Sahip olduğunuz silahlara göre oyun tarzınızı değiştirebilirsiniz. Güvenilir keskin nişancınızı gözcü kulesine dikebilir, omuz topu, balık fırlatıcı ile ses getiren saldırılar gerçekleştirebilirsiniz. Bu oyunun güzel yanlarından birisi de her oynanış tarzına uyması. Tek bir ateş etmeden kazanmanız mümkün. Nasıl mı? Bir düşman gemisine gizlice binin ve tıpalarını çıkarın. Tabii ki bunu yaparken birinin kendi geminizi koruduğundan emin olmalısınız. Bu oyunda kendi korsanınızı yaratabilirsiniz. Kişiselleştirilebilir parçalar, giysiler, aksesuarlar (işlemeli ceketler, yaldızlı gövdeler, altın çivili bacaklar) ile eşsiz bir korsan yaratın.

Tamamen yeni bir battle royale deneyimi

Korku yok!

Hırsızlar arasındaki onur

Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için

Çeşitli efsanevi korsan silahlarıyla donanın.

Kazanmanın farklı yolları

Bir korsan yaratın.

Blazing Sails: Pirate Battle Royale Sistem Gereksinimleri

Blazing Sails: Pirate Battle Royale PC’de oynamak için sisteminizin aşağıdaki donanımlara sahip olması gerekir:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3 veya eş değer

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 550 Ti veya eş değer

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 5 GB boş alan

İlave Notlar: 720p’de düşük grafik kalitesinde

Önerilen sistem gereksinimleri