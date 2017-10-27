Bombastic Cars bir aksiyon oyunu ve bir yarış oyunu karışımı şeklinde hazırlanmış bir oyun olarak tanımlanabilir.

Oyunculara hızlı ve heyecanlı yarışlar sunmayı hedefleyen Bombastic Cars'da aracımızı seçiyor, bu aracı çılgın silahlarla donatıyor, seçeceğimiz haritada rakiplerimizle savaşmaya başlıyoruz. Bir yandan yüksek hız yaparken diğer yandan etrafa mermi ve füze yağdırabilmekteyiz.

Bombastic Cars'daki yarışlarda tek amacımız var; o da büyün rakiplerimizi havaya uçurmak. Yani oyunda bir ölüm arenasında araç kullanıyoruz. Bu arenalarda herhangi bir kural veya taktik bulunmuyor, dilerseniz çevrenizi kullanarak avantaj kazanabilir, dilerseniz silahlarınızı konuşturabilir, dilerseniz rakiplerinizin birbirlerini yok etmesini bekleyip son anda ortaya çıkabilirsiniz.

Bombastic Cars'da volkanik bir dağın yamaçlarında, kaygan bir buz gölünde, rampalarla dolu geniş bir limanda, ıssız ve düz bir çölde ya da uzak ve garip bir gezegende yarışabilmektesiniz. Oyunu dilerseniz tek başınıza yapay zekaya karşı, dilerseniz split screen modunda ekran bölünmüş halde aynı bilgisayar üzerinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Ayrıca online karşılaşmalarda diğer oyuncularla da oyunu oynayabiliyorsunuz.

Bombastic Cars'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 3.4 GHz Core i5 3570K işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 560 ekran kartı

- DirectX 11

- 10 GB boş depolama alanı