Polis merkezine hoş geldin. Burada geç saatlare kadar çalışmak bazen trajik sonuçlara yol açabiliyor. Adın John Bishop. İşten başını kaldırmayan, yorulmak nedir bilmeden gece yarılarına kadar soruşturmalar üzerinde çalışan bir dedektifsin. Uykusuz, yorgun bir geceyi daha merkezde çalışarak geçirirken eski bir dostundan beklenmedik, garip bir telefon alıyorsun ve tüm dünyan alt üst oluyor.

Bulunduğun yerdeki nesneler hayatını kurtarabilir. Dolaba veya masanın altına saklandığında animatronikler seni göremiyor. Sürekli hareket halinde ol, bir animatronikle karşılaşsan bile kaçıp kurtulma şansın var. Her şey sana bağlı. Bu ürkütücü kaosun sebebini bulmaya çalış ve korkutucu görevleri tamamla.

Yapman gereken açık: neler döndüğünü öğreneceksin, sabaha sağ çıkacaksın ve bu manyaklığın arkasında kimin olduğunu bulacaksın. Sadece gördüklerine güvenme. Etrafındaki sesleri dikkatli dinle, en önemsiz gelen ses bile durumu tümüyle değiştirebilir!

CASE: Animatronics Sistem Gereksinimleri