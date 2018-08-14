Champions of Titans

Champions of Titan, IDC/Games’in geliştirdiği ve yakın zaman önce Steam üzerinden ücretsiz şekilde yayınlanan MOBA oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 14 Ağıustos 2018 itibarıyla Steam ve IDC/Games Launcher üzerindeki yerini alan oyun, Açık Beta süreciyle oyunculara merhaba dedi.

Temelde bir MMORPG oyunu olmasına karşın içerisinde detaylı MOBA özellikleri barındıran Champions of Titan, maceralarla dolu bir dünyaya bütün oyuncuları davet ettiğini belirtti. Hızlı ve yoğun savaşlar yapmanızı sağlayan yapısıyla ön plana çıkan Champions of Titan, MOBa tarzını sevenler için kesinlikle göz atılması gereken oyunlardan bir tanesi olarak listelerdeki yerini alıyor.

Bilim kurgu filmlerini hatırlatan grafik tarzıyla birçok oyuncunun dikkatini çeken Champions of Titan, Güney Koreli Nunworks tarafından geliştirilmiş durumda. Champions of Titan PvP ve PvE savaş karakteristiklerine de sahiptir: Bireysel, grup, zindan, 3v3, 5v5 ve 10v10 savaş alanları içerir. Battle Royale PvP haritası ve bireysel PvP mücadelelerin yapılabileceği haritalara da sahiptir.

CoT şeklinde kısaltılan ve şimdiden binlerce oyuncuya ulaşan Champions of Titan, Türkçe dil desteğiyle birlikte piyasadaki yerini alırken, oyun için yapılan resmi sistem gereksinimleri açıklamasıysa şöyle:

MİNİMUM: İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 İşlemci: Intel i3 Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: GeForce 560 GT DirectX: Sürüm 11 Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

