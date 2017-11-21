Confidential, klasörleri etiketlemek, kolayca tanımlamak ve bunları ekibinizle paylaşmak, senkronize etmek ve etiketlemeyi otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz bir dosyalama programıdır.

Çoğu ofis ortamında artık bir bilgisayar bulunmuyor olsa da dosya yönetimi her zamankinden daha önemli. Bu nedenle, bilgisayarınızdaki belirli öğelere özel etiketler koymanız gerekebilir ve Confidential, bu etiketlemeyi şık bir şekilde yapabileceğiniz programların en başında gelmektedir.

Programın çalışabilmesi için öncelikle bilgisayarınızda .NET Framework kurulu olması gerekmektedir. Bununla birlikte Microsoft SQL Server LocalDB ve Office Runtime için Visual Studio Tools da yine kurulması gereken diğer uygulamalar olarak belirtilmiştir. İsmi geçen uygulamalar halihazırda bilgisayarınızda varsa Confidential’ı hemen kurup, kullanmaya başlayabilirsiniz.

Uygulamanın sade tasarlanmış ana menüsünde, kullanmak istediğiniz hemen her menüyü görebilirsiniz. Bu menüler aracılığıyla dosyalarınızı görebilir ve onlara çeşitli etiketler atayabilirsiniz. Hemen yukarıda yer alan fotoğraflarda da rahatça görülebileceği gibi dosyanın sol alt köşesinde yer alan küçük ve renkli etiketler sayesinde, düzenli şekilde dosyalarınızı depolayabilirsiniz.

Tüm bunlarla birlikte Dropbox, Google Drive, OneDrive gibi birçok bulut hizmetle bağlı olarak çalışabilen uygulama sayesinde, iş arkadaşlarınızla kurduğunuz ağlarda da bu etiketleme sisteminden faydalanmanız mümkün.