Windows için PhotoRescue programı üst seviyede bilgisayar bilgisi gerektirmeyen bir silinen resimleri geri getirme programıdır.

Sibel Aflazi - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows için PhotoRescue programı üst seviyede bilgisayar bilgisi gerektirmeyen bir silinen resimleri geri getirme programıdır. Yanlışlıkla silinen ya da kaybolan resimlerinizi bu yazılım sayesinde geri getirebilirsiniz. USB aygıtlarında ya da diğer harici depolama cihazlarında silinen verileri geri getirme niteliğinde olan bu program sayesinde dijital ortamda kaybolan resimleriniz hızlı ve sorunsuz şekilde geri gelebilir. Kullanıcıların silinen resimlerini geri getirme konusunda imdadına yetişen PhotoRescue ücretli ve ücretsiz sürümlere sahip. Hem Windows hem de Mac işletim sistemi ile uyumlu çalışan PhotoRescue görevini başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor.

PhotoRescue Özellikleri

Windows ve Mac sürümler,

Ücretli ücretsiz sürümler,

Üst seviye deneyim,

Silinen resimleri geri getirme,

Güvenilir,

FAT 12, FAT 16, FAT 32 ve NTFS dosya sistemlerini destekler,

Bu program, JPEG, TIF, TIFF, GIF, BMP, PNG, WMF ve daha çok sayıda grafik formatını kurtarabilir. Windows NT, XP, Vista ve 7 işletim sistemlerinde çalışabilen bu yazılım; FAT 12, FAT 16, FAT 32 ve NTFS gibi çok sayıda dosya sistemi ile uyumludur. Pek çok resim kurtarma programına göre daha verimlidir. SmartMedia, CompactFlash,Hafıza Kartları, MultiMedia, SD-Kart, SDHC-Kart, xD-Resim Kartı, USB'de ya da Mikro Sürücülerde ve FAT hard disklerde bile çalışabilir. Güvenlidir ve kartlara yazım kodu içermez.

PhotoRescue İndir

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında indilirip kullanılan PhotoRescue silinen resimleri başarılı bir şekilde veri kaybı olmadan kurtarmayı sağlıyor. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama, üst seviye bir bilgisayar olmadan kullanılabiliyor. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama, silinen verileri geti getirmek için oldukça basit yollar sunuyor. Üst seviye bir deneyim sunarak kullanıcılardan tam puan almayı başaran uygulama, İngilizce dil seçeneği ile kullanılabiliyor. Türkçe dil seçeneğinin yer almadığı uygulama içerisinde, işlemlerinizi basit bir şekilde yapabileceksiniz. Dileyen Windows ve Mac kullanıcıları PhotoRescue isimli uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.