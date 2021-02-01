Coolmuster Android Assistant, Android telefonu bilgisayara yedekleme programı arayanlara tavsiyemizdir. Rehber (kişiler), medya (fotoğraf ve videolar), SMS (mesajlar), arama kayıtları ve hatta uygulamalarınızı PC’ye yedeklemek için kullanabileceğiniz en iyi araçlardan biri. Android telefonunuzdaki verileri PC’de yönetmek için etkili bir program arıyorsanız, Coolmuster Android Assistant indirin.

Coolmuster Android Assistant İndir - Android Telefon Yedekleme Programı PC

Android telefonunuzdaki önemli bir veriyi yanlışlıkla sildiniz mi? Android telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra her şeyi kaybettiniz mi? Android verilerinizi güvenli bir yere yedekleme alışkanlığı kazanma zamanı. Tek noktadan Android yönetim programı Coolmuster Android Assistant, Android telefonunuzdaki medyaları, kişileri, mesajları, arama kayıtlarını vb. PC’de tek bir yerde tutar. Android cihazlarda yönetim için gerekli olabilecek tüm işlevlere sahiptir.

Android cihazınızdaki verileri tek tek bilgisayara yedeklemek veya geri yüklemekten sıkıldınız mı? Android Assistant, Android telefonunuzu/tabletinizi sadece tek bir tıklamayla yedeklemenizi ve geri yüklemenizi sağlar. Android telefonunuzu bilgisayara bağlayın, Android Assistant’ı açın, üst menüden “Super Toolkit”i seçin. Android telefonunuzdaki belirli dosya türlerini bilgisayara yedeklemek için “Backup” butonuna tıklayın. Android telefonunuzdan yedeklenecek belli dosyaları seçmek ve geri yüklemek için “Restore” butonuna tıklayın.

Coolmuster Android Assistant, %100 güvenli ve neredeyse tüm popüler Android telefon ve tabletlerle uyumludur. Huawei, Samsung, LG, Motorola, Sony, ZTE ve diğer Android telefon üreticileri dahil çok çeşitli Android markaları bu Android yönetim aracı tarafından desteklenir. Android verilerinize ve bilgisayarınıza herhangi bir zarar gelmesini önlemek için sadece okunan işlemleri gerçekleştirir. Android Assistant ile aynı anda birden fazla Android cihazı yönetebilirsiniz.

PC için Android yedekleme programı Coolmuster Android Assistant, Android telefonunuzdaki tüm verileri tek bir tıklamayla PC’ye yedeklemek için kullanılabilecek benzersiz bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzle birlikte, Android verilerinin yedeklenmesi çok kolay ve çok güvenlidir.

Yedeklenen veriler kalitesini %100 korur.

Akıllı telefonunuzdaki tüm verileri yedeklemek tek bir tıkla mümkündür.

Bu uygulama aracılığıyla PC’nizden yeni kişiler ekleyebilir, silebilir, mevcut olanları düzenleyebilirsiniz.

PC’nizde uygulama yüklemek ve silmek için kullanılabilir.

Arama kayıtlarını içe/dışa aktarmak, yenilemek, silmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Kişileri Outlook’tan içe ve dışa aktarır.

Android 4.0 - Android 10.0 yüklü neredeyse tüm Android cihazlarla uyumludur.

Android Telefonu Bilgisayara Yedekleme

Coolmuster Android Assistant’ı başlatın: Programı PC’nize kurun ve başlatın. Telefonunuzu USB kablosu veya WiFi ile bağlayın. Telefonunuz başarıyla bağlandıktan sonra programın ana arayüzünü görebilirsiniz. (Bu program verileri tek tek yedeklemenin dışında tüm verileri tek seferde yedeklemeniz için işlevsellik (tek tıkla yedekleme ve geri yükleme) sunar. Yedeklenen verileri tek bir tıklama ile geri yükleyebilirsiniz. Bunun için “Super Toolkit” seçeneğine erişmeniz ve “Backup”ı seçmeniz gerekir.) Yedeklenecek dosyaları seçin: Yedeklemeniz gereken dosyaları seçin ve bu yedekleri kaydetmek için bilgisayarınızda hedef konumu seçin. Dosyaları seçilen konuma kaydetmek için “Back Up” butonuna tıklayın.

Not: İşlem tamamlanmadan telefonunuzun bağlantısını kesmeyin. Dosyalarınızın boyutuna bağlı olarak işlem birkaç dakika sürer. Android yedeklemesini aldıktan sonra bu yedek dosyasını bir dahaki sefere ihtiyacınız olduğunda herhangi bir Android telefona geri yükleyebilirsiniz.

Android cihazınızdaki bazı dosyaları mı yedeklemek istiyorsunuz? Coolmuster Android Assistant, size yardımcı olabilir. Telefonunuzu bilgisayara bağladıktan sonra yedeklemek istediğiniz dosyaları seçmek için dosya kategorisine gidin ve “Export” butonuna tıklayın. Bu kadar basit! Örneğin; Android telefonunuzdaki kişileri PC’ye yedeklemek için “Contacts” sekmesine gidin, istediğiniz kişileri işaretleyin, Export butonuna tıklayarak çıkış formatını seçin.