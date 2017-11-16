DARKROOM, görsel roman tarzında haızrlanmış bir macera - korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir macera oyunu olan DARKROOM'da zifiri karanlık bir yerde uyanan ve başına ne geldiğini, ne kadar süredir bu karanlık yerde olduğunu bilmeyen bir kahramanın yerine geçiyoruz. Bildiğimiz tek şey ise bu zifiri karanlık odada bizden başka birinin de olduğu. Oyun boyunca hem başımıza ne geldiği ile ilgili ipuçlarını bulmaya, hem de odada bizimle birlikte kimin olduğunu bulmaya çalışıyoruz.

Atmosfer üzerine ağırlık veren bir oyun olan DARKROOM, birçok ilginç durum ile karşılaşacağınız bir oyun. DARKROOM'da bazı soruların cevapları karşınıza kesinmiş gibi çıkıyor; fakat bu cevaplar sizi gerçekten saptırabiliyor. Yani seçim yaparken ince eleyip sık dokumanız gerekli. Retro tarzda grafiklere sahip 2 boyutlu bir oyun olan DARKROOM, düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski bilgisayarlarınızda bile kolayca çalışabilmekte.

DARKROOM'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 1 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- 512 MB video belleğe sahip ekran kartı

- 127 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme