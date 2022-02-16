TutuApp ile binlerce farklı uygulamaya ücretsiz olarak erişebilir, dilediğinizi indirebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde oyun ve uygulamalara olan ilgi artmaya devam ediyor. Oyun ve uygulamalara olan ilgi beraberinde yeni mağazaların da yayına girmesine vesile oluyor. Bilgisayar platformu için Epic Store yayına başlayıp Steam’in ayağını kaydırmıştı. Şimdi de mobil platformda aynı durum yaşanacak gibi görünüyor. Android ve iOS platformu kullanıcılarına sunulan TutuApp bünyesinde yüzbinlerce oyun ve uygulama ile erişime açıldı.

Mobil uygulamaları ve mobil oyunları ücretsiz olarak kullanıcılara sunan TutuApp, basit yapısı ile Google Play ile yarışabilecek seviyede görülüyor. Bünyesinde yerli ve yabancı pek çok uygulama ve oyuna yer veren başarılı market uygulaması gayriresmi bir uygulama olarak cihazlara yüklenebiliyor.

TutuApp Özellikleri

Yüzbinlerce farklı oyun ve uygulama,

Hızlı ve basit yapı,

Kullanışlı içerikler,

Kullanıcılara uygulama ve oyunlara daha hızlı bir şekilde ulaşma, indirme ve yükleme fırsatı veren TutuApp APK uygulaması kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Google Play ve App Store’a rakip olarak hayata geçirilen uygulama, her türden oyun ve uygulamayı kullanıcılara sunuyor. Kullanıcılar TutuApp üzerinden uygulama ve oyunları indirip açabilir, herhangi bir güvenlik sorunu ile karşılaşmadan kullanabilirler.

Dünyanın dört bir yanındaki yazılım geliştiricileri her yıl binlerce farklı mobil oyun ve mobil uygulamayı hem ücretli hem de ücretsiz olarak kullanıcılar ile buluşturmaya devam ediyorlar. Milyonlara ulaşmanın yollarını arayan geliştiriciler, uygulama ve oyunların hem Android hem de iOS sürümlerini yayınlıyorlar. Her geçen gün büyümeye devam eden mobil dünya, akıllı telefonların da kullanım oranlarının artması sayesinde ilgi çekmeye devam ediyor.

Mobil dünya ilgi çekerken de yepyeni mağazalar açılıyor ve kullanıcılar bu mağazalar sayesinde yepyeni uygulama ve oyunlara daha hızlı erişme fırsatı buluyorlar.

TutuApp APK İndir

Google Play üzerinden indirilemeyen TutuApp APK uygulaması, resmi web sitesi üzerinden hem Android hem de iOS platformu için ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Kullanıcılar herhangi bir üyelik ve hesap açma sorunu ile karşılaşmadan dilediği uygulama ve oyunları indirip anında kullanmaya başlayabiliyorlar.