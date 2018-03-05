Darwin Project, Windows tabanlı bilgisayarlar üzerinden oynanabilen bir hayatta kalma oyunudur.

Özellikle PlayerUnknown's Battleground'un yakaladığı inanılmaz başarının ardından gündemden düşmeyen Battle Royale türüne dahil olan Darwin Project, Scavengers Studio isimli Kanadalı bir oyun geliştirme şirketi taraıfndna yapılmaya devam ediliyordu. Uzun süredir geliştirme sürecinde olan ve zaman zaman yapılan açık beta testleriyle birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başaran yapım, farklı grafik tarzı ve oynanışıyla adındna söz ettiriyordu. 9 Mart itibarıyla erken erişim aşamasına girecek olan ve sonrasında oyunculardan aldıkları destekle birlikte büyüyeceği söylenen yapım, bir sonraki popüler yapım olmaya aday gösterilenlerden bir tanesi olarak da dikkat çekiyor.

Kuzey Kanada Dağları'nda geçen ve distopik bir kıyamet sonrası evrene sahip olan Darwin Project'de amacımız yaklaşmakta olan Buz Çağı'na hazırlanmak için ortaya atılan, yarı bilimsel yarı gerçek bir projede hayatta kalmak. Katılımcıların soğuğa ve birbirlerine karşı yaptıkları mücadelelere karşı dirençleri ölçmek için yapılmaya devam edilen projeye katılan 10 kişilik kobay grubunu temsil edeceğimiz yapımda, amacımız bütün herkesi egale ederek, hayatta kalan tek kişi olmaya çalışmak.

İşin içinde çılgın bir deney olduğu için çok farklı karakter, mekan ve silah tasarımlarına sahip olan oyun, PUBG'den sonra Batle Royale türünde iş yapabilecek yegane yapımlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkma potansiyeline sahipken, oyuna dair detayları hemen aşağıdaki videodan alabilirsiniz.