Death Stranding, Kojima Productions tarafından geliştirilen bir aksiyon oyunu. 2015’te Konami’den ayrılmasının ardından Hideo Kojima ve Kojima Productions’ın ilk oyunu olan Death Stranding, 2020’nin en iyi PC oyunları arasında gösteriliyor. Walking Dead dizisinden bildiğimiz Norman Reedus başta olmak üzere birçok ünlü ismin yer aldığı 2020 yılının en iyi oyunlarından Death Stranding’i indirmek için hemen yukarıdaki Death Stranding İndir butonuna tıklayın. Death Stranding Steam’de!

Death Stranding İndir

Death Stranding, birçok ünlü ismi bünyesinde barındıran aksiyon türünde bir oyun. Zombi dizisi The Walking Dead ve en çok izlenen filmlerden Şehrin Azizleri’nde rol oynayan Amerikalı oyuncu Norman Reedus, James Bond filmi olan Casion Royale’de gördüğümüz Danimarkalı oyuncu Mads Mikkelsen, Fransız oyuncu ve manken Léa Seydoux ve TV dizisi Bionic Woman ile dünyaca tanınan Amerikalı oyuncu Lindsay Wagner, oyunda yer alan isimler arasında.

Oyun, yıkıcı yaratıkların Dünyada dolaşmaya başlamasına neden olan dehşet verici bir olayı takiben Amerika’da geçiyor. Oyunda materyalleri izole kolonilere ulaştırmak ve bunları bir kablosuz ağ üzeriden yeniden bağlamakla görevli bir kurye olan Sam Porter Bridges (Norman Reedus) yerine geçiyorsunuz. Reedius, ana karakter olsa da tek karakter değil; Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley, Troy Baker, Tommie Earl Jenkins ve Lindsay Wagner'in yanı sıra film yönetmenleri Guillermo del Toro ve Nicolas Winding Refn de yardımcı karakter olarak yer alıyor. Ses oyunculuğu, müzikleri, görselleri ve hikayesiyle övülen oyun yılın oyunu dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

Oyunun hikayesi; Sam Bridges, Ölüm Kıyısı'nın tamamen değiştirdiği bir dünyaya göğüs germek zorunda. Geleceğimizin dağılmış parçalarını taşıyarak parçalanmış dünyayı adım adım bir araya getirecek bir yolculuğa çıkıyor.

Death Stranding Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarım Death Stranding oyununu kaldırır mı? Death Stranding oyununu oynamak için ne seviye bir PC gerekir? İşte Death Stranding PC sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 3 GB veya AMD Radeon RX 560 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

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