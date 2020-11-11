Dirt 5, off-road yarış severlere hitap eden yarış oyunları arasında. Codemasters tarafından geliştirilen yarış oyunu, Colin McRae Rally serisinin 14., Dirt serisinin 8. oyunu. En iddialı off-road yarış deneyimi DIRT 5’te. Dirt 5, Steam’de! Yukarıdaki Dirt 5 İndir butonuna tıklayarak Windows PC’nizde en iyi off-road yarış oyununu oynamanın keyfini sürebilirsiniz.

Dirt 5 İndir

Dirt 5, ünlü isimlerle dolu kariyer, dört oyuncuya kadar bölünmüş ekran, yenilikçi online modlar, görünüm düzenleyici ve çok daha fazlasını getiriyor. Geliştirici bizlere en cesur ve en iddialı DIRT oyunu olduğunu söylüyor. Yeni özellikler, yaratıcı yenilikler, eşsiz bakış açısı Dirt 5’i offroad yarış türünde en iyisi yapıyor.

Küresel Sahnede İlklere İmza Atın: Dünyada bir yolculuğa çıkın ve etkileyici, dinamik ortamlarda farklı 10 küresel konumdaki 70'in üzerinde eşsiz rotada yarışın. New York'taki donuk East River'da yarışmak, Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykelinin altında rakiplerini sollamak, Norveç'teki Kutup Işıklarında parlamak, rakipleri alt etmek, araziler ve sürekli değişen aşırı şartlar. Hepsi ve daha fazlası sizi bekliyor.

İnanılmaz Araçlarla Sınırları Zorlayın: Özel olarak seçilen ve heyecan verici araçların direksiyonuna geçin. Taşları kayaları mahveden araçlarla en zorlu arazileri fethedin, efsane ralli araçlarını yeni konumlara götürün ya da 900bhp sprint araçlarının gücünü hissedin. Rallikros, GT, sınırsız kamyonlar, buggy'ler ve muscle araçlar ile nihai off-road garajı tamamlanıyor.

Ünlülerle Dolu Kariyerde Dikkatleri Üzerinize Çekin: Bir efsanenin himayesi altındasın ve tüm gözler üzerinizde, herkes bu güçlü off-road yarış dünyasının yeni yıldızının siz olmasını bekliyor. Sponsorluklar ve eşsiz ödüller kazanın, tüm konumları fethedin ve şimdiye kadarki en kapsamlı Kariyer modunda azılı bir rakiple mücadele edin.

Off-Road Aksiyonda Mücadele Edin veya İş Birliği Yapın: Kariyer de dahil olmak üzere online modlarda dört oyuncuya kadar yerel bölünmüş ekran desteği var. Bu özellikler DIRT 5'i en iyi yerel çok oyunculu yarış oyunu yapıyor, arkadaşlarınızla mücadele etmek artık daha kolay. En fazla 12 oyuncu için hazırlanan yarış oyun listelerine katılın ve yenilikçi, hedef tabanlı modlarda rekabet edin.

Yeni Özelliklerle Oluştur ve Kaydedin: Detaylı Fotoğraf Moduyla en büyük zıplamalarını ve en iyi hamlelerini kaydedin. DIRT'ün tüm araçlar için geçerli en kapsamlı görünüm düzenleyicisinde yaratıcılığınızı gösterin. Ayrıca tüm oyuncuların DIRT'te eşsiz bir şekilde bir şeyler oluşturup oynamasını sağlayan yepyeni özellikler var.

Dirt 5 Sistem Gereksinimleri

Dirt 5 PC sistem gereksinimlerinden de bahsetmek gerek. Dirt 5 oyununu çalıştırmak için gerekli minimum sistem gereksinimleri ve Dirt 5’i yüksek FPS’de akıcı bir şekilde oynamak için önerilen (tavsiye edilen) sistem gereksinimleri şu şekilde: (Steam üzerinde yayınlanan Dirt 5 sistem gereksinimleridir.)

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit (18362)

İşlemci: AMD FX 4300 / Intel Core i3 2130

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX (DirectX 12 Graphics Card) / NVIDIA GTX 970

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 60 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit (18362)

İşlemci: AMD Ryzen 3600 / Intel Core i5 9600K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon 5700XT / NVIDIA GTX 1070 Ti

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 60 GB boş alan

Dirt 5 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Dirt 5 PC ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak? Dirt 5 PC platformuna 5 Kasım 2020’de çıkış yaptı. Dirt 5 Steam üzerinden 92 TL’ye satın alınıp indirilebiliyor. Dirt 5 Amplified Edition adıyla farklı bir sürümü de mevcut. Yeni içeriklere hemen erişim, 3 özel araç (Ariel Nomad Tactical, Audi TT Safari, VW Beetle Rallycross), yeni hedefler, ödüller ve görünümlerle 3 özel oyuncu sponsoru, para ve XP takviyesi içeren bu özel sürüm de 119 TL’ye satışta. Dirt 5 Demo PC için sunulmadı.