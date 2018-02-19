Dord, ücretsiz olarak oynanabilen bir macera oyunudur.

NarwhalNut olarak bilinen ve bugün kadar çıkardığı küçük çaplı ama başarılı oyunlarla tanınan oyun stüdyosu, son olarak Dord adını verdiği oyununu piyasaya sürdü. Küçük bir hayaleti konu alan, onun kendi krallığını kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatan Dord, oldukça başarılı oynanış özellikleri ve farklı yapısıyla dikakt çekmeyi başardı.

Krallığımıza yapılan saldırıları savunarak, bir tür şövalye olmaya uğraştığımız ve bunun için de türlü savaşların içine girdiğimi Dord, ücretsiz bir yapım olması sebebiyle de beğenileri topladı. Kendine farklı ve eğlenceli bir oyun arayanların kaçırmaması gerekenb Dord, denenebilir oyunlar listesine kesinlikle girmeli.