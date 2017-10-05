Dragon's Dogma: Dark Arisen, Capcom tarafından geliştirilen açık dünya oynanışa sahip bir RPG oyunudur.

Yönetmenliği Resident Evil ve Devil May Cry gibi serilerde çalışmış Hideaki Itsuno tarafından yapılan Dragon's Dogma, ilk olarak 2012 yılında Playstation 3 ve Xbox 360 platformları için piyasaya sürülmüştü. Üçüncü kişi bakış açısıyla oynadığımız yapım, açık dünyada geçmekte ve gerçek bir rol yapma oyunu tadını bizlere sunmaktaydı. Döviş mekaniklerinde DmC serisine öykünen yapımcılar, başarılı bir hack-and-slash tarzı sunmayı da başarmışlardı.

2012 yılından sonra Dragon's Dogma Online isminde bir devam oyunu düşünülse de Capcom'un mali yapısı gözetilerek bundan vazgeçilmiş ve Dragon's Dogma: Dark Arisen isimli bir ek paket çıkarılmıştı. 2014 yılında çıkan Dark Arisen, oyuna getirdiği yenilikler ve çeşitliliğiyle tam puanı almaya başarmış ve oldukça önemli bir satış başarısını da beraberinde getirmişti.

Savan isimli bir karakterin yaşadığı efsanevi hikayeyi anlatan oyun, Ekim 2017'de beşinci yıl kutlamaları sebebiyle Playstation 4 ve Xbox One platformları için de çıkarılmıştı. Başarılı mekanikleri ve hikayesi olan oyuna dair ayrıntılı bilgileriyse hemen aşağıdaki videodan alabilirsiniz.