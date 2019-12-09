DRAGON QUEST BUILDERS 2, Minecraft benzeri bir tür inşa ve hayatta kalma oyunudur.
DRAGON QUEST BUILDERS 2, DRAGON QUEST serisi yaratıcılarından Yuji Horii, karakter tasarımcısı Akira Toriyama ve besteci Koichi Sugiyama'nın eleştirel blok yapımı RPG'si - şimdi Steam oyuncuları için çıktı.
Steam sürümü daha önce konsol sürümlerinde yayımlanan tüm Season Pass içeriğini içerir:
- Hotto Stuff Pack, Modernist Paketi, Aquarium Pack, Tasarımcının Güneş Gözlüğü, Efsanevi Yapıcı Kıyafet, Dragonlord’s Throne ve daha fazlası!
- İsmin sizi aldatmasına izin vermeyin, bu 2'ye rağmen, bu yeni karakterler, geniş bir dünya, sınırsız bina kombinasyonları ve uzun süredir hayranlarını ve yeni gelenleri memnun edecek bir hikayeyi içeren tamamen bağımsız bir deneyim!
- Destansı bir yolculuğa çık ve usta Oluşturucu oldun! Karakterini kişiselleştir ve Malroth adında gizemli bir arkadaşın yanında terkedilmiş bir dünyayı canlandırmak için yola çık. Ardından, oluşturucunuzu çevrimiçi yapın ve ortak çalışmak ve gerçekten muhteşem bir şey oluşturmak için arkadaşlarınıza katılın.
O, Hargon Çocukları, bütün yaratıcıları yok etmeye ve her şeyin inşasını, pişirilmesini ve yaratılmasını yasakladılar. Yıkıcı dogmalarını yaymak için, felaket tarikat dünyayı inşa edenleri ele geçirir. Genç bir çırak kurucu olan sizler kötülüğün pençelerinden kaçmayı başarana kadar tüm umutlarınız kaybolmuş görünüyor.
Issız Uyanış Adasının kıyılarını yıkadıktan sonra, geçmişi hatırlamayan gizemli bir genç olan ruhlu Malroth ile karşılaşırsınız. Korkusuz yeni arkadaşınızın yardımı ile, tam teşekküllü bir inşaatçı olmak için gereken becerileri bir araya getirmek için büyük bir maceraya atılıyorsunuz, ancak inşa ettiğiniz yol tehlike altında. Sadece Hargon Çocuklarını yenebilir, Malroth’un geçmişinin sırlarını ortaya çıkarabilir ve bu gizemli toprağın bilmecelerini çözebilirsiniz.
- Blok oluşturma RPG - Kendinizi bir Oluşturucu ve Savaşçı olarak kanıtlayın, alemin insanlarına tahrip edilmiş topraklarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olun. Ne kadar çok yardımcı olursanız o kadar çok kalp ve tanıma alırsınız. Bir yaratıcılık ve samimiyet kürü için hazırlanın!
- Yaratıcı açık dünya - Bu fantezi bloğu dünyasında çok çeşitli seçeneklerle büyük yapılar inşa edin.
- Keşfedin, toplayın ve zanaat edin - Her ada, yeni kreasyonlar yetiştirmenize, zanaat yapmanıza ve pişirmenize yardımcı olmak için kendine özgü benzersiz malzemeler içerir. Yol boyunca, becerilerinizi geliştirecek ve yeni tarifler ve planlar öğrendikçe bir üretici olarak büyüyeceksiniz.
- Eşinizle birlikte korkutucu düşmanlarla savaşın - Sorunuzla birlikte size eşlik eden, düşmanlarla savaşmaya meraklısı ve saldırgan bir amnezi olan gizemli Malroth. Savaş alanındaki güçlü saldırıları ve becerileri gerçekten vazgeçilmezdir!
- Geniş bir dünyada çizgi çizin, yüzün ve kayın - Açık tarlalarda koşun ve büyüleyici köyleri, hain madenleri ve muhteşem kaleleri keşfedin. Gizli hazineleri keşfetmek için suların derinliklerine dalın, gün batımını yakalamak için en yüksek dağa tırmanın ve bir sonraki macera gününüz için dinlenmek için eve süzülün.
- Bitki, su ve büyümek! - Toprağa, tohum ekene ve çok fazla mahsul yetiştirene kadar köylülerinizle birlikte çalışın. Büyümekte olduğunuz mahsul türünü desteklemek için tarlalarınızı kurma şeklinizi özelleştirdiğinizden emin olun. Mütevazi lahanalardan şekerli şekere kadar her şeyi topla!
- Arkadaşlarla Çevrimiçi Tasarlayın ve Oluşturun - Büyük projeler büyük yardım gerektirir! Isle of Awakening kum havuzunda hayal edebileceğiniz her şeyi inşa etmek için en fazla 4 oyuncu çevrimiçi ekip oluşturabilir.