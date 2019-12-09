DRAGON QUEST BUILDERS 2, DRAGON QUEST serisi yaratıcılarından Yuji Horii, karakter tasarımcısı Akira Toriyama ve besteci Koichi Sugiyama'nın eleştirel blok yapımı RPG'si - şimdi Steam oyuncuları için çıktı.

Steam sürümü daha önce konsol sürümlerinde yayımlanan tüm Season Pass içeriğini içerir:

Hotto Stuff Pack, Modernist Paketi, Aquarium Pack, Tasarımcının Güneş Gözlüğü, Efsanevi Yapıcı Kıyafet, Dragonlord’s Throne ve daha fazlası!

İsmin sizi aldatmasına izin vermeyin, bu 2'ye rağmen, bu yeni karakterler, geniş bir dünya, sınırsız bina kombinasyonları ve uzun süredir hayranlarını ve yeni gelenleri memnun edecek bir hikayeyi içeren tamamen bağımsız bir deneyim!

Destansı bir yolculuğa çık ve usta Oluşturucu oldun! Karakterini kişiselleştir ve Malroth adında gizemli bir arkadaşın yanında terkedilmiş bir dünyayı canlandırmak için yola çık. Ardından, oluşturucunuzu çevrimiçi yapın ve ortak çalışmak ve gerçekten muhteşem bir şey oluşturmak için arkadaşlarınıza katılın.

O, Hargon Çocukları, bütün yaratıcıları yok etmeye ve her şeyin inşasını, pişirilmesini ve yaratılmasını yasakladılar. Yıkıcı dogmalarını yaymak için, felaket tarikat dünyayı inşa edenleri ele geçirir. Genç bir çırak kurucu olan sizler kötülüğün pençelerinden kaçmayı başarana kadar tüm umutlarınız kaybolmuş görünüyor.

Issız Uyanış Adasının kıyılarını yıkadıktan sonra, geçmişi hatırlamayan gizemli bir genç olan ruhlu Malroth ile karşılaşırsınız. Korkusuz yeni arkadaşınızın yardımı ile, tam teşekküllü bir inşaatçı olmak için gereken becerileri bir araya getirmek için büyük bir maceraya atılıyorsunuz, ancak inşa ettiğiniz yol tehlike altında. Sadece Hargon Çocuklarını yenebilir, Malroth’un geçmişinin sırlarını ortaya çıkarabilir ve bu gizemli toprağın bilmecelerini çözebilirsiniz.