Eco, sıradışı bir hikayeye sahip olan ve oyuncuların heyecanını canlı tutmayı başaran bir hayatta kalma oyunu.

Eco'da birçok farklı bitki ve canlı türüyle dolu olan, yaşadığını size hissettiren bir dünyaya konuk oluyorsunuz. Bu dünyada binalar, araçlar ve silahlar inşa ederek kendi medeniyetinizi inşa etmeye çalışıyorsunuz. Bu medeniyetinizi inşa etmenizin amacı ise dünyanıza doğru gelen ve onu yok edecek meteoru önleyebilecek teknolojiye ulaşmak ve dünyanızı kurtarmak. Hedefinizi gerçekleştirmeye çalışırken toplayacağınız kaynaklar, bitkiler ve avlayacağınız hayvanlar dünyanızın eko sistemini değiştirmenize neden oluyor. Oyunun en iyi senaryosunda hem eko sisteminizi, hem de dünyanızı kurtarabilmektesiniz.

Eco'da binalar, kasabalar inşa edebilir, çiftliğinizi kurarak ekinlerinizi ve hayvanlarınızı yetiştirebilir, avlanabilir, altyapı ve ulaşım araçlarını oluşturabilir, kıyafet dikebilir, santraller kurabilir ve yeni teknolojilerin araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütebilirsiniz. Bir MMORPG oyunu gibi çok oyunculu oynanan oyunda edineceğiniz meslekler sayesinde üreteceğiniz ürünler satabiliyor ve para da kazanabiliyorsunuz.

Eco'da yaptığınız faaliyetleri analiz etmeniz de gerekli. Bu sayede eko sisteminizi korumak için gerekli planları yapabilirsiniz. Eco minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.4 GHz çift çekirdekli Intel veya 2.5 GHz çift çekirdekli AMD işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce GT 440, AMD Radeon HD 5850 veya Intel HD Graphics 4000 ekran kartı

- DirectX 11

- 2 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı

- İnternet bağlantısı