ELEX, daha önceden Gothic serisi gibi başarılı rol yapma oyunu örnekleriyle karşımıza çıkan ekip tarafından geliştirilen açık dünya tabanlı yeni bir RPG oyunu.

Bizi Magalan adlı fantastik bir dünyaya konuk eden ELEX, oldukça ilginç bir birleşim ile karşımıza çıkıyor. Rol yapma oyunları genelde Orta Çağ temasına sahip, büyü gücünün ve ejderhalar ve canavarlar gibi yaratıkların hüküm sürdüğü oyunlar veya bilim kurgu temasına sahip teknoloji temeli üzerine kurulu rol yapma oyunları olarak ayrılırlar. Fakat ELEX, bilim kurguyu tarihsel/fantastik bir yapı ile birleştiriyor. Buna bağlı olarak oyunda büyü gücünüzü kullanıp canavarlarla savaşırken jetpackinizi takıp oyunun geniş açık dünyası üzerinde yolculuk edebiliyor, kılıç/kalkan kullanabiliyor ya da ateşli silahlar kullanabiliyorsunuz.

ELEX, açık dünya keşfine büyük önem veren bir oyun. Bu nedenle oyunun açık dünyasında yolculuk ederken karşınıza yükleme ekranları çıkmıyor, bölgeler arasında takılmadan geçiş yapabiliyorsunuz. Oyunun gerçek zamanlı savaş sistemi de oldukça akıcı. Rol yapma öğesi ise tercihe dayalı görev sistemiyle kuvvetlendiriliyor. Oyun dünyası sizin eylemlerinize tepki verebiliyor.

ELEX oldukça yüksek grafik kalitesine sahip bir oyun. Buna bağlı olarak oyunun minimum sistem gereksinimleri de biraz yüksek. ELEX'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 işletim sistemi

- Intel Core i5 3570 veya AMD FX 6350 işlemci

- 8 GB RAM

- 2 GB Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartı

- DirectX 11

- 35 GB boş depolama alanı

- DİrectX uyumlu ses kartı