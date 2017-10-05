Exorcism: Case Zero eğer Exorcist - Şeytan filmlerindeki tecrübeyi bilgisayarınız üzerinde yaşamak isterseniz ilginizi çekebilecek bir korku oyunu.

Exorcism: Case Zero'da 1998 yılında Mary Kennedy adlı genç kızın başından geçen olaylar konu alınıyor. Bu genç kızın şeytani bir ruh tarafından kontrol altına alınması üzerine babası kiliseye başvuruyor ve Thomas Gates adlı peder yardım eli uzatıyor; fakat kilise peder Thomas'a hiçbir şekilde destek olmuyor. Bize düşen görev, pederin bu şeytani ruha karşı tek başına mücadele etmesine yardımcı olmak ve Mary Kennedy'i kurtarmak.

Exorcism: Case Zero'da oyuncuların hangi kararları aldıklarına bağlı olarak farklı sonlar sunulmakta. Bu sayede oyunu tekrar oynayabiliyor ve farklı bir tecrübe yaşayabiliyorsunuz. Oyunda karşınıza çıkan durumlara nasıl karşılık verdiğinize bağlı olarak oyunun atmosferi de değişiyor, paranormal aktivitiler artabiliyor veya lanetli işaretler ortaya çıkabiliyor.

Exorcism: Case Zero'de şeytan çıkarma ayini yaparken şeytani varlıklar ayini bozmaya çalışabiliyor. Buna karşılık haçımızı, kutsamamızı, kutsal suyumuzu veya İncil'den bölümleri kullanabiliyoruz. Bütün bunları yaparken de inanç ve dayanıklılığımızı korumamız gerekiyor.

Exorcism: Case Zero düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabilecek bir oyun. Exorcism: Case Zero'nun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.4 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- Dahili ekran kartı

- 300 MB boş depolama alanı

