Fallout 76, Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan, online çokoyunculu aksiyon rol yapma oyunu olmasının yanı sıra Fallout serisinin dokuzuncu oyunudur.

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ilk online multiplayer oyunu olmasıyla dikkat çekmeyi başaran Fallout 76, Fallout serisinin de ilk çokoyunculu online yapımı olarak oyun tarihine adını altın harflerle yazdırıyor. Tek başınıza ya da parti sistemiyle dört arkadaşınızla aynı anda oynayabileceğiniz Fallout 76, dedicated sunucular üzerinden oynanabilecek ve oyuna giren her oyuncu rastgele bir sunucuya yerleştirilerek oyun oynamaya devam edecek.

Fallout 76 temelde Fallout serisinde gördüğümüz ve deneyimlediğimiz görevleri çokoyunculu tarafa taşıyacak. Arkadaşlarınızla birlikte kendi bölgelerinizi yapabildiğiniz, görevlere çıkabildiğiniz ve son Fallout oyunundaki her detayı çok oyunculu olarak oynayabildiğiniz Fallout 76, seriye de bambaşka bir heyecan getirmiş olacak.

Fallout 76 sistem gereksinimleri

minimum sistem gereksinimleri