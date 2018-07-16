Fear the Wolves, Battle Royale modasına katılan son oyunlardan bir tanesi olup, sizi bambaşka bir atmosfere sokmaktadır.

S.T.A.L.K.E.R. isimli çok sevilen oyun serisinin yapımcısı Vostok Games tarafından geliştirilen Fear the Wolves, Stalker’ın bütün temelini rekabetçi vahşi bir arenaya taşıyan Battle Royale oyunu olarak, oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır. Çernobil faciası sonrasında yerle bir olmuş 25 kilometrelik alanda yayılan oyunda, 100 oyuncunun hayatta kalan son oyuncu olmak için mücadele edecekleri belirtilirken, Battle Royale türünün tüm özelliklerinin bu yapımda yer alacağı belirtildi.

Koruyucu teçhizatlar, oyuncuların, ekipmanları yetersiz olan rakiplerin erişemeyeceği tehlikeli ve yasaklı olmasına rağmen güçlü ganimetlerle dolu radyoaktif bölgeleri keşfetmesine imkan tanıyor. Tüm bunlar olurken, mutasyon geçirmiş yaratıkların ulumaları boş arazide yankılanıyor. Kurtlar ve daha kötüleri, sükunetini korumayı beceremeyen acemi oyuncuları yakalamak için pusuda bekliyor. Atmosferiyle Battle Royale oyunlarına yeni bir bakış açısı getiren yapımın özellikleriyse şöyle sıralanıyor: