Fear the Wolves, S.T.A.L.K.E.R. isimli sevilen oyunun yapımcılarının geliştirdiği Battle Royale oyunudur.
Fear the Wolves, Battle Royale modasına katılan son oyunlardan bir tanesi olup, sizi bambaşka bir atmosfere sokmaktadır.
S.T.A.L.K.E.R. isimli çok sevilen oyun serisinin yapımcısı Vostok Games tarafından geliştirilen Fear the Wolves, Stalker’ın bütün temelini rekabetçi vahşi bir arenaya taşıyan Battle Royale oyunu olarak, oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır. Çernobil faciası sonrasında yerle bir olmuş 25 kilometrelik alanda yayılan oyunda, 100 oyuncunun hayatta kalan son oyuncu olmak için mücadele edecekleri belirtilirken, Battle Royale türünün tüm özelliklerinin bu yapımda yer alacağı belirtildi.
Koruyucu teçhizatlar, oyuncuların, ekipmanları yetersiz olan rakiplerin erişemeyeceği tehlikeli ve yasaklı olmasına rağmen güçlü ganimetlerle dolu radyoaktif bölgeleri keşfetmesine imkan tanıyor. Tüm bunlar olurken, mutasyon geçirmiş yaratıkların ulumaları boş arazide yankılanıyor. Kurtlar ve daha kötüleri, sükunetini korumayı beceremeyen acemi oyuncuları yakalamak için pusuda bekliyor. Atmosferiyle Battle Royale oyunlarına yeni bir bakış açısı getiren yapımın özellikleriyse şöyle sıralanıyor:
- Çernobil'in radyasyona maruz kalmış kalıntılarında, vahşi bir battle royale FPS'i
- Yakın dövüş de dahil olmak üzere çeşitli menzil ve durumlara uygun ve onlarca ek parçaya sahip 20'nin üzerinde silah
- Dinamik olarak bölgeden bölgeye yayılan ve yalnızca doğru teçhizatla kurtulmanın mümkün olduğu radyasyon
- Her maçı farklı kılan, aralarında kurtların, mutantların ve daima bir tehlike yaratan başka öğelerin de olduğu PvE öğeleri
- Tahliye helikopterinin etrafındaki son savaş ile, maçları gösterişli bir şekilde bitir
- Daha sonra açıklanacak başka harita ve modlar.
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