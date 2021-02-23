FIFA 2007 (FIFA 07 veya FIFA 07 Soccer), EA Sports’un futbol oyunu serisinin 2006 sürümü. EA Canada tarafından geliştirilen, Electronic Arts tarafından yayınlanan FIFA 07’de 27 lig bulunuyor. Ayrıca milli futbol takımlarının yer aldığı bir Uluslararası lig ve dünyanın dört bir yanından başka önemli kulüpleri içeren Dünyanın geri kalanı ligi bulunmaktadır.

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FIFA 07, Kuzey Amerika’daki MLS ve Meksika 1. Ligi ve 20’den fazla ülkeden 26 lig dahil dünyanın en iyi liglerinin tümü için lisanslı olarak tam gerçeklik sunuyor. Bu yıl kulübünüzü gerçek dünya rakiplerinizin destekçilerine karşı yarıştırmanızı sağlayan yeni bir online mod olan EA Sports Interactive Liglerinde kulübünüzün kaderini şekillendirme gücüne sahipsiniz. Online interaktif ligler F.A. Premier Ligi, Bundesliga, Fransa Ligi ve Meksika 1. ligini içeriyor. Oyunlarınızı gerçek dünya programına göre oynarken online oyunların geleceğini yaşayın. Oynadıklarında oynarsınız. Sonuçlar kulübünüzün lig tablosundaki yerini belirlerken takımınızın ilerlemesini izleyin. Bu yıl yeni zeki yapay zeka sahadaki 11 adamınızın gerçekçi kararlar almasını, alan yaratmasını ve adam geçmesini sağlıyor. Oyun motorunun tamamen elden geçirilmesi artık maçları kazanmak için gerçek dünya taktiklerini kullanmanız, anlık kararlar vermeniz ve bir oyuncu gibi düşünmeniz gerektiği anlamına geliyor. Topları kazanmaya çalışırken oyuncularınızın gerçekçi bir şekilde itişip oynamalarını ve çarpışmalarını izleyin. Özel hareketleri ve özgün oyun stilleri ile hayat bulan dünyanın süper yıldızlarının gerçekçiliğini ve size ince şutlar çekmeniz için daha fazla kontrol sağlayan daha sofistike şut mekaniğini deneyimleyin. Daha yaratıcı duran toplar için topa spin uygulayabilirsiniz.

FIFA 2007 (FIFA 07) demo, sadece Arsenal’in Emirates Stadyumunda 4 dakikalık maçlar yapmanıza izin veriyor. Oynanabilir takımlar arasında İngiltere’den Manchester United, Fransa’dan Lyon, Almanya’dan Werder Bremen, İtalya’dan AC Milan, Meksika’dan Guadalajara, İspanya’dan Barcelona var. Yeni uluslarası versiyon, yorumlar, hız seçimleri, tam oyun girişleri ve altyazıları içeriyor. Ek olarak belirli ekran kartlarında grafik hatalarını gideriyor.

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