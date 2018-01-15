Fisherones bizi okyanusların canlı ve tehlike dolu dünyasına konuk eden bir simülasyon oyunu olarak tanımlanabilir.

3 boyutlu bir yapıya sahip bir hayatta kalma oyunu olan Fisherones'da geniş bir açık dünya bizi bekliyor. Oyuna başladığımızda besin zincirinin en alt halkasında yer alan küçük bir balığın yerine geçiyoruz ve okyanusu keşfederek hayatta kalmaya, büyüyerek besin zincirinde yükselmeye çalışıyoruz. Ayrıca okyanusun gizemlerini de ortaya çıkarabilmekteyiz. Fakat bizden büyük balıklara karşı sürekli tetikte olmamız, yem olmaktan sakınmamız gerekli, yani oyunda bitmek bilmeyen bir heyecan ve tansiyon söz konusu.

Açık dünya tabanlı bir oyun olan Fisherones'da 3 farklı bölge yer alıyor. Mercan resifleri, yosun ormanları ve kayalık okyanus tabanı ziyaret edeceğimiz yerler ve bu yerlerde karşımıza farklı balıklar ve denizaltı yaşamı çıkmakta. Oyunda gizlice bize saldırarak sürpriz yaratan farklı balıklar mevcut, siz bu saldırılar karşısında diğer balıkların arasına saklanarak veya zehirli bir balığa dönüşerek kendinizi koruyabiliyorsunuz.

Fisherones'un sistem gereksinimleri çok yüksek seviyede değil. Fisherones minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 2 yüklü Windows XP işletim sistemi

- 3 GHz çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 650 Ti ekran kartı

- DirectX 11

- 1 GB boş depolama alanı