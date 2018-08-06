Football Manager 2019 İndir. Football Manager 2019, dünya genelinde en çok oynanan ve gerçeğe en yakın futbol menajerlik simülasyonu olma özelliğine sahip olan oyundur.
Football Manager 2019 indir, yakın zaman sonra piyasaya sürülecek yeni futbol menajerlik oyununun çıkmasından sonra en çok yapılacak aramaların başında gelmektedir. FM 2019 ya da Football Manager 2019, bilgisayar oyuncularının uzun yıllardır oynadıkları menajerlik serisinin son yapımıdır.
Yoluna Championship Manager olarak başlayan ve sonrasında geliştirici ekibin stüdyo değiştirmesiyle birlikte Football Manager olarak devam eden seri, uzun yıllardır bütün oyunculara bir futbol takımını yönetmenin bütün ayrıcalıklarını sunmaya çalışıyordu. Takımı yönetmek için türlü türlü ayrıntılar sunan Football Manager oyunları, özellikle son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirmişler ve gerçekçiliğe bir o kadar yaklaşmışlardı.
Sözleşme imzalama, oyuncu alıp satma, teknik ekibi belirleme, bütçeyi ayarlama, taktikleri oturtma, alt yapıyı yönetme, basınla ilişki kurma gibi tonla ayrıntılı barındıran Football Manager 2019, 2018’e göre çok daha ayrıntılı ve farklı özelliklerle piyasaya çıkmıştı.
Yakın zaman önce düzenlenen üç boyutlu oyun motoru ile birlikte oyunculara daha gerçekçi maç sonuçları ve maç detayları sunan Football Manager serisi, özellikle oyuncu ve basın etkileşimleri konusunda oldukça ileri gitmişti. Her türlü detayın konuşulabildiği ve yapılan konuşmaların oyunu derinden etkilediği oynanış özellikleriyle son Football Manager oyunları oldukça beğenilmişti.
Football Manager 2019 Sistem Gereksinimleri
- MİNİMUM:
- İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (1803/April 2018 Update) – 64-bit or 32-bit
- İşlemci: Intel Pentium 4, Intel Core or AMD Athlon – 2.2 GHz +
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
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