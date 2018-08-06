Football Manager 2019 indir, yakın zaman sonra piyasaya sürülecek yeni futbol menajerlik oyununun çıkmasından sonra en çok yapılacak aramaların başında gelmektedir. FM 2019 ya da Football Manager 2019, bilgisayar oyuncularının uzun yıllardır oynadıkları menajerlik serisinin son yapımıdır.

Yoluna Championship Manager olarak başlayan ve sonrasında geliştirici ekibin stüdyo değiştirmesiyle birlikte Football Manager olarak devam eden seri, uzun yıllardır bütün oyunculara bir futbol takımını yönetmenin bütün ayrıcalıklarını sunmaya çalışıyordu. Takımı yönetmek için türlü türlü ayrıntılar sunan Football Manager oyunları, özellikle son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirmişler ve gerçekçiliğe bir o kadar yaklaşmışlardı.

Sözleşme imzalama, oyuncu alıp satma, teknik ekibi belirleme, bütçeyi ayarlama, taktikleri oturtma, alt yapıyı yönetme, basınla ilişki kurma gibi tonla ayrıntılı barındıran Football Manager 2019, 2018’e göre çok daha ayrıntılı ve farklı özelliklerle piyasaya çıkmıştı.

Yakın zaman önce düzenlenen üç boyutlu oyun motoru ile birlikte oyunculara daha gerçekçi maç sonuçları ve maç detayları sunan Football Manager serisi, özellikle oyuncu ve basın etkileşimleri konusunda oldukça ileri gitmişti. Her türlü detayın konuşulabildiği ve yapılan konuşmaların oyunu derinden etkilediği oynanış özellikleriyle son Football Manager oyunları oldukça beğenilmişti.

Football Manager 2019 Sistem Gereksinimleri