Freaky Awesome bize eskiden bilgisayarlarımızın DOS işletim sisteminde oynadığımız retro oyunları anımsatan renki bir görünüme sahip bir aksiyon RPG oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilim kurgu temalı bir hikayeye sahip olan Freaky Awesome'da köpeği kaçırılan bir karakterin yerine geçiyoruz. Köpeğimizin bir fabrikada saklandığını öğrendikten sonra eski aksiyon kahramanı günlerimizi hatırlıyor, anahtarlarımızı alarak kamyonumuza atlıyoruz ve fabrikaya doğru yola çıkıyoruz. Fakat fabrikaya vardığımızda etraftaki toksik atıklar nedenyile ortaya çıkmış canavarlar ve ölümcül tuzaklarla karşılaşıyoruz. Bu toksik tehditten bizim de etkilenmememiz mümkün olmayacak gibi görünüyor; fakat sadık dostumuz için her şeyi göze alıyoruz ve canavarlar tarafından istila edilmiş fabrikaya dalıyoruz.

Freaky Awesome, etraftaki nükleer atıklar nedeniyle sıkça mutasyona uğrayacağınız bir oyun. Her mutasyonda farklı bir yaratığa dönüşebiliyoruz, dönüştüğümüz yaratıklar da bize farklı avantajlar ve dezavantajlar kazandırıyor. Bu nedenle mutasyona uyum sağlayarak zorlukların üstesinden gelmemiz gerekiyor. Gerçek zamanlı savaş sistemine yer veren oyunda zorluk seviyesinin yüksek olduğunu belirtmekte fayda var; bu nedenle ölmeniz normal bir durum.

Freaky Awesome'ın müzikleri, sesleri ve grafikleri tam anlamıyla retro tarza sadık kalınarak hazırlanmış. Buna bağlı olarak da oyunun minimum sistem gereksinimleri oldukça makul ve oyun eski bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabiliyor. Freaky Awesome'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- Intel Core 2 Duo işlemci

- 2 GB RAM

- Harici ekran kartı

- 300 MB boş depolama alanı

- Ses kartı