Freeman: Guerrilla Warfare bir strateji oyunu ve FPS oyunu karışımı şeklinde hazırlanmış bir savaş oyunu olarak tanımlanabilir.

Dünyanın kaosa sürüklendiği, eşkiyaların savaş patronlarıyla kapışmaya başladığı bir altyapıya bizi dahil eden Freeman: Guerrilla Warfare'de biz, savaşan taraflardan birinin başındaki isim olmaktayız. Oyuna minimum kaynak ve güç ile başlıyoruz. Sonrasında ise taktiksel savaşlar yaparak yeni kaynaklar ve güç elde ediyor, rakiplerimiz karşısında üstünlük kurmak için mücadele ediyoruz.

Freeman: Guerrilla Warfare'i sıradan savaş oyunlarından ayıran şey oyunun hem bir strateji oyunu gibi taktiksel yönetim yapmamıza, hem de FPS oyunu aksiyonun içine dalmamıza imkan vermesi. Oyunda izometrik kamera açısına geçerek savaş alanının tümünü yukarıdan görebiliyor ve birimlerimizi yönlendirebiliyor, dilediğimiz zaman da askerlerimizden herhangi birini seçerek onun gözünden savaşa dahil olabiliyoruz. Yani oyunda gerçek zamanlı aksiyon ile taktiksel yapı birleştiriliyor.

Tatmin edici bir grafik kalitesine sahip olan Freeman: Guerrilla Warfare'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i5 2500K işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 770 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı

- DirectX 10

- 6 GB boş depolama alanı