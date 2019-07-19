Gods & Monsters, mitolojik PC oyunlarını sevenlerin kesinlikle oynaması gereken yapımlardan. Assassin’s Creed Odyssey’in geliştiricileri tarafından hazırlanan aksiyon macera oyunu Gods and Monsters’da Yunan tanrılarını kurtarma görevini üstlenen unutulmuş bir kahramanın yerine geçiyorsunuz. Kaliteli Animasyon filmlerini anımsatan detaylı grafikleriyle kendisine çeken oyun, Ubisoft’a ait.

Ubisoft’un yeni oyunu Gods & Monsters Türkçe adıyla Tanrılar ve Yaratıklar, efsanevi canavarlarla dolu bir adada geçen masalsı bir maceraya atıyor. Mitolojinin tehlikeli yaratıkları tarafından ele geçirilen bir adada yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu adada mitolojik yaratıklarla yüzleşiyor, zorlu mücadelelerin, tehlikeli zindanların, destansı sınavların üstesinden geliyor, son olarak mitolojinin en ölümcül canavar lideri Typhon’u cehenneme göndererek kahraman olduğunuzu kanıtlıyorsunuz. Yunan tanrılarının size ihtiyacı var.

Gods & Monsters PC Oynanış Detayları

Tanrıları kurtarın: Tanrıları Yunan mitolojisinin en tehlikelisi Typhon’un elinden kurtarın, güçlerini yeniden kazandırın.

Tanrıların gücünü kullanın: Olimpos tanrılarının verdiği güçleri kullanın. Karada ve havada savaşarak güçlerinizi keşfedin.

Mitolojik yaratıklarla yüzleşin: Gorgonlar, Hydralar, Tepegöz ve daha birçok mitolojik yaratıkla savaşın.

Resimsi bir dünyada yaşayın: Kahramanca yolculukta sürprizlerle dolu, sanatsal, açık bir dünyayı keşfedin.

Gods & Monsters PC Çıkış Tarihi

Gods & Monsters, 25 Şubat 2020’de PC’ye çıkış yapacak.