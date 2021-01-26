Gotham Knights, DC Comics karakteri Batman ve diğer yardımcı karakterlere dayanan yeni aksiyon rpg oyunu.

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Batman öldü. Yeni bir büyük, çok kötü yeraltı dünyası Gotham City sokakları süpürdü. Şehir artık Batman ailesine kalmış, Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin, Gotham’ı korumak için şehir halkına umut, polislere disiplin ve suçlulara korku getiriyor. Şehrin tarihinin en karanlık bölümlerini birbirine bağlayan gizemleri çözmekten destansı yüzleşmelerde tanınan kötüleri yenmeye kadar yeni Kara Şövalye’ye dönüşmeli ve sokakları kaostan ortamından çıkarmalısınız.

Gotham Knights, Gotham City’de geçen şimdiye kadarki en dinamik ve etkileşimli açık dünya aksiyon rol yapma oyunu. İster tek başınıza ister başka bir kahramanla oynayın, Gotham’ın beş farklı yerinde devriye gezin ve bulduğunuz her yerde suç faaliyetlerine katılın.

Oyunun karakterleri;

Red Hood

Jason Todd, yoğun ve değişken bir anti kahraman. Hepsi şiddetli bir şekilde ölüp ardından Batman’in en tehlikeli düşmanlarından biri tarafından zorla diriltilmekten kaynaklanıyor. Öfkesini kontrol altında tutmakta zorlanır ancak bir arkadaşı tehdit edildiğinde ateş hattına adım atmaktan çekinmez. Red Hood, suçluların cezasını vermek istiyor çünkü Gotham City bir yolsuzluk üzerine inşa edildi. Jason insan gücünün zirvesine ulaşmak için eğitim aldı ve hem geleneksel hem de yüksek teknolojiye sahip her türlü silahla çoklu dövüş tekniklerinde uzman. Batman Ailesi ile barıştıktan sonra Batman’in ölümcül olmayan savaş yöntemlerini benimsedi.

Robin

Tim Drake, Batman Ailesi’nin en küçüğü olabilir ama aynı zamanda en akıllı ve didaktif düşünme ustası. Tim, Batman’in misyonuna gerçek bir inanan ve Gotham City’nin gerçek bir kahramana ihtiyacı olduğu inancıyla hareket eder. Batman Tim’in olmayı umduğu adam tipini kişileştiren en yüksek vasıflı bir akıl hocasıydı. Gizlilik sanatında yetenekli uzman bir savaşçı olan Tim, aynı zamanda psikolojik savaş ve davranış bilimleri konusunda da bir geçmişe sahip ve bunların tümü herhangi bir görevi yerine getirmesi için zemin hazırlıyor.

Batgirl

Az sayıda insan irade ve kararlılık açısından Barbara Gordon ile eşleşebilir. Barbara her zaman bir aksiyon insanı olmuştur. Onun zihninde geri adım atmak asla bir seçenek değildir. Gotham City’nin en tanınmış komiserlerinden birinin babası olmasının onun üzerinde büyük bir etkisi oldu. Jim Gordon, Gotham için canını verdi ve artık boşuna olmadığından emin olmak istiyor. Barbara’yı tekerlekli sandalyeye mahkum eden karşılaşmanın ardından güçlü bir bilgi ve iletişim uzmanı olan Oracle oldu. Kapsamlı eğitim ve rehabilitasyonla yaralarından kurtuldu ve Batgirl olarak aktif göreve döndü. Barbara kikboks, capoeira ve jiu-jitsu gibi çeşitli dövüş stillerinde oldukça eğitimli. Ana silahı tonfa. Barbara ayrıca bilgi kazmak için bilgisayarlarda ve teknolojik sistemlerde hackleme veya kodlama söz konusu olduğunda büyük bir yetenek.

Nightwing

Dick Grayson doğal bir lider, iyimser ve Batman Ailesi’nin en karizmatik kişisi. Alışılmışın dışında ama sevgi dolu bir sirk ailesinde büyüdü, bu yüzden yakın kişisel bağlara değer veriyor. Dick, mücadelenin buna değmesi için savaşacak gerçek bir şey olması gerektiğine inanıyor ve bu şey her zaman başka insanlar olmuştur. Kendi başına bir kahraman olmadan önce Batman’in ilk koruyucusuydu. Dick, akrobasi alanında ustalıkla övünür ve kendine has ikili eskrim kılıçlarıyla düşmanları alt etme konusunda uzman.