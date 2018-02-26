Gravel, Windows tabanlı bilgisayarlar üzerinde çalışabilen bir tür off-road yarış oyunudur.

Bugüne kadar geliştirdiği yarış oyunlarıyla ön plana çıkan Birleşik Krallık merkezli oyun stüdyosu Milestone, bir süre önce kendi yapımlarını geliştirmeye başlamış ve ilk olarak RIDE isimli motosiklet yarışlarına odaklanan bir oyunu piyasaya sürmüştü. RIDE 2'yi de piyasaya çıkacka hale gelen stüdyo, bu sefer araba yarışlarına el attı. Gravel ile birlikte off-road sektörüne hızlı bir giriş yapan şirket, bizleri dağlara taşlara gark etti ve bunu yaparken de yüksek grafikler kullanarak, tadından yenmez bir yapım ortaya çıkardı.

Gravel, tanınmış off-road yarışçılarını içinde barındırması, farklı oyun modları kullanması ve çok farklı harita tercihleriyle tam bir oyun olarak karşımıza çıkmış durumda. Haliyle yarış oyunu, özellikle off-road yarışlarını seviyorsanız, Gravel kesinlikle göz atılması gereken oyunlardan bir tanesi.