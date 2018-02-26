Guns, Gore and Cannoli 2, Steam üzerinden satın alınabilen oyunlardan bir tanesi olan, aksiyon-macera türündeki bir yapımdır.

Crazy Monkeys Studios tarafından geliştirilen ilk oyun Guns, Gore and Cannoli, Steam üzerindne yayınlanmasının ardından oldukça beğenilmiş ve binlerce oyuncu tarafından satın alınmıştı. Oyunculara saf bir aksiyon sunan, bunun yanında takip edilesi bir hikaye anlatan Guns, Gore and Cannoli, hikayeyi hiç olmadık bir yerde bitirmişti. İlk oyunun ardından devam oyunu geliştireceğini belirten Crazy Monkeys Studios, en sonunda serinin ikinci oyununu piyasaya sunabilecek hale geldi.

İlk oyunun bittiği Thugtown Massacare bölümünde yaşananlardan 15 yıl sonra geçen Guns, Gore and Cannoli 2, yine aynı karakterin başında geçenleri anlatmak için uğraşıyor. İlk oyunda gördüğümüzden daha komik diyaloglar, gerçek bir aksiyon ve daha derinlemesine bir hikayeyle tam bir devam oyunu olduğunu kanıtlayan yapım, oldukça düşük bir fiyatla piyasaya sürülmesiyle birlikte, yine satın alınıp oynanabilir oyunlar arasında kendisine yer bulmayı da başarıyor.