Hades, SuperGiant Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan rogue benzeri (roguelike) aksiyon rol yapma oyunu. 17 Eylül’de PC platformuna çıkış yapan rpg oyununun inceleme puanları oldukça yüksek ve 2020 yılının en iyi oyunları arasında gösteriliyor. Aksiyon rpg oyunları seviyorsanız, hemen şimdi yukarıdaki Hades İndir butonuna tıklayarak oyunu Steam üzerinden bilgisayarınıza güvenli bir şekilde indirip oynamaya başlayın.

Hades İndir

Oyunda merhametsiz babası Hades’ten uzaklaşmak ve Olimpos Dağına ulaşmak için krallıktan kaçmaya çalışan Yeraltı Dünyası prensi Zagreus rolünü üstleniyorsunuz. Onun arayışı Yeraltı Dünyasından çıkışı koruyan varlıklarla savaşmaya yardımcı olması için ona yetenekler veren başka Olimposlular tarafından destekleniyor. Ayrıca Sisifus, Evridiki, Patroklus gibi Yeraltı Dünyasının kötüleri de arayışında ona yardım ediyor. Oyunda yeraltı dünyasının dört biyomu veya yeri bulunuyor: Tartarus, Asphodel, Elysium ve Styx Tapınağı.

Zagreus’u izometrik bakış açısından kontrol ediyorsunuz. Oyuna bir dizi odadan geçmeye çalışarak başlıyorsunuz, oda düzenleri önceden belirleniyor ancak sıralar ve karşınıza çıkacak düşmanlar rastgele belirleniyor. Oyunda hack & slash savaş sistemi var. Birincil silahınız, özel bir saldırınız ve uzak mesafeden kullanabileceğiniz bir sihirli atışınız var. Olimposlular aralarından seçim yapabileceğiniz tanrı vergileri kazandırıyor. Örneğin; Zeus olarak şimşek hasarı… Bir odayı temizledikten sonra bir sonraki oda veya bir sonraki oda seçimini tamamlarsanız kazanabileceğiniz ödül türü gösteriliyor. Ödüller, Olimpos hediyeleri, iyileştirici öğeler, oyun içi para birimi ve mağazadan alınabilecek iyileştirmeler veya Zeus’un özelliklerini iyileştirmek için kullanabileceğiniz anahtarlar oluyor. Sağlık puanınız sıfıra düşerse ölüyorsunuz ve sonunda babanızla yüzleşiyor ve son mücadelede aldığınız tüm hediyeleri kaybediyorsunuz.

Cehennem Dışında Savaşın: Ölümsüz Yeraltı Prensi olarak Olimpos’un güçlerini ve efsanevi silahlarını ölülerin tanrısının pençelerinden kurtulmak için kullanacak ve her benzersiz kaçış girişimiyle daha da güçlenecek ve hikayenin daha fazlasını çözeceksiniz.

Olimpos’un Öfkesini Açığa Çıkartın: Olimposlular arkanızda! Zeus, Athena, Poseidon ve diğerleriyle tanışın ve yeteneklerinizi geliştiren onlarca güçlü Boon arasından seçim yapın. İlerledikçe keşfedecek binlerce uygulanabilir karakter yapısı var.

Tanrılar, Hayaletler ve Canavarlarla Arkadaş Olun: Tamamen seslendirilmiş renkli, gerçekten daha büyük karakterlerden oluşan bir kadro sizinle tanışmayı bekliyor! Onlarla ilişkilerinizi geliştirin ve bu büyük, işlevsel aile için gerçekte neyin tehlikede olduğunu öğrenirken binlerce eşsiz hikaye olayını deneyimleyin.

Yeniden Oynanabilirlik İçin Yapıldı: Koruyucu boss’ların sizi hatırlayacağı, sürekli değişen Yeraltı Dünyasına her girişinizde yeni sürprizler sizi bekliyor. Kalıcı olarak güçlenmek için güçlü Gecenin Aynasını kullanın ve bir sonraki kaçışınızda yardımcınız olsun.

Hiçbir Şey İmkansız Değildir: Kalıcı yükseltmeler, heyecan verici savaş ve sürükleyici hikayeyi yaşamak için tanrı olmanıza gerek olmadığı anlamına gelir.

Hades Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarım Hades oyunu çalıştırır mı, kaldırır mı? 2020’nin en iyi oyunlarından Hades’i oynamak için hangi PC donanımlarına sahip olmalısınız? İşte Hades sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: Çift Çekirdek 2.4 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB VRAM / DirectX 10+ desteği

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

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