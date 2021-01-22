Halo Infinite, 343 Industries tarafından geliştirilen, Windows PC ve Xbox konsol platformunda oynanabilir olan birinci şahıs nişancı oyunu. Halo 5: Guardians’ın ardından Master Chief’in hikayesini ele alan Halo Infinite, Steam’de yayınlandı.

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Tüm umutlar kaybolduğunda ve insanlığın kaderi dengeye dayandığında, Master Chief karşılaştığı en acımasız düşmanla yüzleşmeye hazır olacak. Efsanevi Halo serisi şimdiye kadarki en kapsamlı Master Chief hikayesiyle geri dönüyor.

Hikaye: Destansı bir macerayı deneyimlemek ve sonunda Halo halkasının büyüklüğünü keşfetmek için yeniden başlayın ve insanlığın en büyük kahramanının zırhının içine girin.

Çok oyunculu: Halo’nun ünlü çok oyunculu (multiplayer) oynanışı geri döndü! (konsolda Xbox Live Gold üyeliği gerektiriyor)

Forge: Halo’nun destansı içerik oluşturma aracı geri döndü ve her zamankinden daha güçlü.

Nesiller arası oynanış: Halo Infinite, Xbox One ve daha yeni konsol ailesinin yanı sıra PC’de harika bir deneyim sunar. Xbox Series X ve desteklenen bilgisayarlarda, hikaye modunda 4K 60fps çözünürlük gibi gelişmiş özellikler ve büyük ölçüde azaltılış yükleme sürelerinin keyfini çıkararak yeni nesil oyunlara öncülük eden kusursuz oyun deneyimin keyfini çıkarın.