Halo: Reach, Halo: The Master Chief Collection paketinin Steam üzerinde yayınlanan ilk oyunu olarak göze çarpmaktadır. PC için yeniden elden geçirilen ve Noble Team’in destansı öyküsünü bilgisayar ekranlarına getiren ilk oyun olarak da adını oyun tarihine yazdırdı.

Xbox’a özel olarak hazırlanan ve konsolun özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde çok tutulmasını sağlayan Halo serisi, Spartan’lardan oluşan Noble Team ve onların kahmanlıkla dolu öykülerini anlatıyordu. Neredeyse imkansız görevlerin peşinden koşan bir grup askerin takip edilesi hikayesini ve çok başarılı FPS mekaniklerini bir araya getiren Halo serisinin beğenilen oyunlarından Halo: Reach ise şimdi Steam üzerinden bilgisayar oyuncularının beğenisine sunuldu.

Oyun özellikleri:

• PC Ayarları / Optimizasyonları: Halo: Reach artık PC için optimize edildi ve 4k UHD'ye ve en az 60 FPS'ye kadar her zamankinden daha iyi görünüyor. ** Diğer PC yerel ayarları arasında fare ve klavye desteği, ultrawide desteği, adaptif senkronizasyon desteği, FOV var özelleştirme ve daha fazlası.

• Kampanya: Halo Saga'nın ilk bölümünü deneyimleyin ve 11 unutulmaz misyonla Noble Six ile savaşın

• Çok oyunculu: Spartan Kariyerinize bugün Halo ile başlayın: elden geçirilmiş bir ilerleme sistemi, nesil tanımlayıcı oyuncu özelleştirmesi, 20'nin üzerinde unutulmaz haritanın yanı sıra Firefight ve Invasion gibi klasik oyun modları içeren Reach’in ikonik multiplayer'ı. Forge and Theatre 2020'de teslim edilmekle birlikte, Halo'dan geçirilen milyonlarca topluluk tarafından oluşturulan haritaya ve oyun türüne erişmenin keyfini çıkarın: bugün PC'de kullanmak için Xbox 360'ta Erişim.

• Yangınla Mücadele: Sürekli artan zorluklarla konuşmanın sonsuz düşman dalgasına karşı hayatta kalmak için tek başınıza veya takım arkadaşlarıyla savaşın.