Hunt: Showdown, daha önceden Crysis ve Far Cry gibi oyunlarıyla yakından tanıdğımız Crytek'in FPS türündeki yeni online korku oyunu.

PayDya gibi oyunlarda karşımıza çıkan online eşli oyun mantığını PvP ile birleştiren bir oyun olan Hunt: Showdown'da oyuncular ödül avcılarının yerine geçiyorlar. Hedefimizde ise ürpertici canavarlar bulunmakta. Karanlıkta sesleri ve izleri takip ederek canavarların yerini tespit etmeye çalışıyoruz; fakat işimiz burada bitmiyor; çünkü ödülün peşindeki tek avcılar biz değiliz. Diğer avcılar da ödülün peşinde olduğu için çatışma kaçınılmaz olmakta.

Hunt: Showdown'da oyuna başlarken 5 kişilik takımlar oluşturuluyor. Her maçta 2 takım yer alıyor. Canavarın yerini bularak ilk avlayan takım ödülü kazanıyor; fakat kazandığı ödülü de koruması gerekiyor; çünkü diğer takım ödülü kazanan avcılara saldırarak ödülü ele geçirebiliyor. Canavar avlama sürecinde kullanabildiğimiz ve canavarın izlerini sürmemize yardımcı olan Dark Sight yeteneği ödül sahibi avcıları bulmak için de işe yaramakta.

İlginç oyun sistemiyle dikkat çeken Hunt: Showdown'da ödül topladıkça daha güçlü ekipman ve silahları satın alabilimekte, avcımızı geliştirebilmekteyiz. Oyunun grafikleri ise bir hayli kaliteli.