Infinos Gaiden eğer 90'lı yıllarda atari salonlarında oynadığınız klasik oyunları özlüyorsanız size ilaç olabilecek shoot em up türünde bir uçak savaşı oyunu.

Retro tarzda hazırlanmış Infinos Gaiden, 16 bit oyunların renkli ve canlı atmosferini bize yaşatmakta. Infinos Gaiden temel olarak, dünyayı kurtarmaya çalışan yüksek teknolojiyle üretilmiş bir savaş aracının pilot koltuğuna oturduğunuz ve gökyüzüne açılarak düşman dalgalarıyla savaştığınız bir oyun. Oyunda yüzlerce düşmanla karşılaşıyor ve zorlu bölüm sonu canavarı savaşları yaparak bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

2 boyutlu grafiklere sahip olan Infinos Gaiden'da ekranda yatay olarka ilerlemekteyiz. Biz düşmanları yok ettikçe yeni düşmanlar karşımıza çıkmakta, belli sayıda düşmanı yok ettiğimizde ise devasa düşmanlarla savaşıyoruz. Bu savaşlarda zorluk seviyesi de yükseliyor ve etraf mermi cehennemine dönüşebiliyor, bu nedenle dikkatli davranmanız ve reflekslerinizi kullanmanız gerekmekte.

Infinos Gaiden'da savaş uçağımızın sahip olduğu silahları düşmanlarımızdan düşen parçaları toplayarak geliştirebiliyoruz ve farklı şekilde ateş edebiliyoruz. Oyunun retro yapısına bağlı olarak sistem gereksinimleri de bir hayli düşük. Infinos Gaiden minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.5 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- 1024 x 768 ekran çözünürlüğü

- DirectX 9.0c

- 120 MB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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