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Jump Force 1.0 (windows)
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  5. Jump Force - Dövüş Oyunu

Jump Force

1.0
windows
Jump Force
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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

Jump Force, Bandai Namco tarafından geliştirilen ve dağıtılan, ünlü anime karakterlerinin yer aldığı bir tür dövüş oyunudur.

En ünlü Manga kahramanları tamamen yeni bir dünyaya gönderildiler: bizim dünyamıza. En tehlikeli tehdide karşı güçlerini birleştiren Jump Force, tüm insanlığın kaderini belirleyecek. DRAGON BALL Z, ONE PIECE, NARUTO, BLEACH, HUNTER X HUNTER, YU-GI-OH!, YU YU HAKUSHO, SAINT SEIYA ve daha birçok seriden en güçlü Manga kahramanlarının verdiği savaşa katılmak için kendi avatarınızı oluşturun ve orijinal bir Hikaye Moduna atılın. Veya diğer oyunculara meydan okuyup modları ve faaliyetleri keşfetmek için Online Lobiye gidin.

Bandai Namco tarafından geliştirilen ve dağıtılan Jump Force, anime karakterlerinin yer aldığı ve farklı tarzı ile anime sevenlerin dikkatini çeken, dövüş oyunudur. Street Fighter tarzından daha çok Drangon Ball Z serisini andıran yapısıyla merka uyandıran oyunun sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibidir.

Jump Force sistem gereksinimleri

  • MİNİMUM:
    • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)
    • İşlemci: Intel Core i5-2300, 2.80 GHz / AMD A10-7850K, 3.70 GHz
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Ekran Kartı: GeForce GTX 660 Ti, 3 GB / Radeon HD 7950, 3 GB
    • DirectX: Sürüm 11
    • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 17 GB kullanılabilir alan
    • Ses Kartı: DirectX compatible soundcard or onboard chipset 
  • ÖNERİLEN:
    • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)
    • İşlemci: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 1400
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 / Radeon R9 Fury
    • DirectX: Sürüm 11
    • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 17 GB kullanılabilir alan
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