K-Lite Codec Pack, DirectShow filtreleri, VFW/ACM codec ve araçları içerir. Ses ve video formatlarını kodlamak ve kod çözmek için kodekler ve DirectShow filtrelerine ihtiyaç vardır. K-Lite Codec Pack, tüm ses ve film dosyalarınızı oynatmak için kullanıcı dostu bir çözüm olarak tasarlanmıştır. K-Lite Codec Pack ile tüm popüler ses ve video formatlarını ve hatta daha az kullanılan formatları oynatabilirsiniz.

K-Lite Codec Pack Full İndir

Windows XP’den Windows 10’a tüm Windows sürümlerinde çalışan K-Lite Codec Pack’in farklı sürümleri vardır. K-Lite Codec Pack Basic, tüm yaygın video dosyası formatlarını oynatmak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. AVI, MKV, MP4, OGM ve FLV gibi. Yeni kullanıcılar için tavsiye edilir, ufak boyutlu ancak etkilidir. K-Lite Codec Pack Standard, temel sürümle karşılaştırıldığında birkaç ek özellik içerir. Video dosyaları için mükemmel bir oynatıcı olan Media Player Classic’i içerir. K-Lite Codec Pack Full sürümü standart sürüme kıyasla bazı ekstralar sunar. Ek olarak GraphStudioNext ve birkaç ekstra DirectShow filtresi içerir. K-Lite Codec Pack Mega sürümü eksiksiz pakettir. Ek olarak Video kodlama/düzenleme için VFW/ACM kodekleri içerir.

Kullanıcı dostu ve kullanımı kolaydır.

Sık sık güncellenir. En yeni ve en iyi bileşenlerle her zaman günceldir.

Paket, yeni kullanıcılar için mükemmel ezber bozan bir deneyim sunarken, ileri seviye kullanıcılar için bir şeyleri ayarlamak için birçok seçenek sunar.

Dahili olan tüm bileşenler codec uzmanları tarafından dikkatlice seçilmiştir.

Paket yüksek düzeyde esneklik sunar. Örn; tercih ettiğiniz kod çözücülerinizi ve ayırıcılarınızı birçok formatta yapılandırabilirsiniz.

Windows Media Player ve Media Center ile birlikte çalışır. Ayrıca Media Player Classic, ZoomPlayer, KMPlayer, Potplayer, GOM Player gibi popüler DirectShow oynatıcılarla da çalışır.

Kaldırma işlemi paket tarafından yüklenen her şeyi (tüm kayıt defteri anahtarları dahil) kaldırır. Tüm değişiklikler geri alınır, paketin kurulumundan önceki durumuna geri döndürülür.

Tüm filmlerinizi ve müziklerinizi oynatmak için ihtiyaç duyacağınız her şeyi içerir. Bu paketin büyük bir kullanıcı kitlesi vardır. Bu, sorunların hızlıca bulunup çözüldüğü anlamına gelir.

K-Lite Codec Pack 16.1.0 Sürüm İçeriği

Oynatıcı

Media Player Classic Homecinema [sürüm 1.9.10.47]

DirectShow video kod çözme filtreleri

LAV Video [sürüm 0.74.1-127-gd1f74]

DirectShow ses kod çözme filtreleri

LAV Audio [sürüm 0.74.1-127-gd1f74]

DirectShow kaynak filtreleri

LAV Splitter [sürüm 0.74.1-127-gd1f74]

DirectShow ses ayrıştırıcıları

DC-Bass Source Mod [sürüm 1.5.2] [x86]

DirectShow alt yazı filtreleri

DirectVobSub [xy-VSFilter sürüm 8.2.0.805]

XySubFilter [sürüm 8.2.0.804]

Diğer filtreler

madVR [sürüm 0.92.17]

MPC Video Renderer [sürüm 0.5.3.1684]

Araçlar

Codec Tweak Tool [sürüm 6.5.0]

MediaInfo Lite [sürüm 21.03]

Shell uzantıları

Icaros ThumbnailProvider [sürüm 3.2.0 rc1]

Icaros PropertyHandler [sürüm 3.2.0 rc1]