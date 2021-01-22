King Arthur: Knight's Tale Steam'de! Kral Arthur'un karanlık fantastik dünyasında geçen taktiksel RPG oyunu
King Arthur: Knight's Tale, sıra tabanlı taktiksel oyunlarla geleneksel, karakter merkezli RPG oyunlarını harmanlayan bir yapım. Klasik Arthur mitolojisi hikayesinin modern yeniden anlatımı Knight's Tale, Steam’de! Tarihi oyunları seviyorsanız yeni Kral Arthur oyununu kesinlikle oynamalısınız.
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Korkunç masalların eski kara şövalyesi Kral Arthur’un düşmanı Sör Mordred’siniz. Kral Arthur’u öldürdünüz ancak son nefesini verirken o da sizi yere serdi; ikiniz de ölüsünüz ve yine ikiniz de yaşıyorsunuz. Mistik Avalon adasının hükümdarı Lake of the Lake sizi gerçek bir kabusu sona erdirmek için geri getirdi. Başlattığınız şeyi bitirmenizi istiyor.
- Taktiksel rol yapma oyunu: Sıra tabanlı taktiksel oyunlar ve bilindik, karakter odaklı RRPG’ler arasında benzersiz bir melezi deneyimleyin. Arthur mitolojisinin karanlık fantastik versiyonu sizi tehlikeli savaş alanında bir kahraman ordusunu yönetmeye davet ederken, aynı zamanda ahlaki seçimler, kahraman yönetimi ve Camelot’un yeniden inşası ile meşgul ediyor.
- Krallığın karanlık lideri: Canavarların ve büyülü yaratıkların kalelerde ve ormanlarda pusuda beklediği bir kabuslar diyarını keşfedin. Arthur ve Mordred arasındaki savaş, ikisinin de ölümünü getirdi ve şimdi sonuçları gözler önüne serildi. Avalon’da dirilen Arthur, şimdi ölümsüz bir deli kral. Siz Mordred’siniz, Arthur’u bulmak için hayata döndürüldünüz ve nihayetinde bu lanetli durumu bitirmek için onu öldürmelisiniz.
- Yuvarlak masa yeniden doğdu: Şövalyelerinizi toplayın ve onları derin, taktiksel savaşlar içeren görevlere gönderin. Altı sınıf (Savunmacı, Şampiyon, Nişancı, Öncü, Arcanist, Bilge) arasından seçim yaparak bir kahraman ordusu kurun. Seviye atlayın, benzersiz beceri puanları kazanın, görevlerden gelen en iyi öğelerle donatın. Ama dikkat edin! Kahramanlar ölebilir ve yaralarının, lanetlerinin, hastalıklarının tedavisi zaman alır. Görevler arasında, Camelot’un kurtarmak için doğru imkanlara sahip olduğundan emin olun ve farklı görevler için farklı kahramanlar hazırlayın.
- Bir Sadakat sorusu: Kahramanlar ana kaynaklarınızdır ancak fazla sayıda değiller. Kendi farklı kişilikleri, hedefleri, çekişmeleri (hatta benzersiz özellikleri, becerileri ve bağları) vardır. Kararlarınıza kesin riayet edecekler! Anlaşmazlıkları çözün, onları görevlere gönderin. Dikkatli olun çünkü sadakatleri birçok faktöre bağlıdır. Gidebilirler ve size sırtınızı dönebilirler!
- Bir hükümdarın yapımı: Kral olarak sizin de davranışlarınız ve ahlaki tercihlerinizle şekillenen bir kişiliğiniz var. Ahlak Tablosu, Hristiyanlık ve Eski İnanç arasında, Tiranlık ve Doğruluk arasındaki durumunuzu temsil ediyor. Seçimleriniz sadece bu tablodaki değerleri etkilemiyor, aynı zamanda oynanışı anlatıyı da etkiliyor.
- Kararların ağırlığı: Her karar önemlidir; yalnızca ahlaki seçimler değil aynı zamanda sıra tabanlı savaşta alınan aksiyonlar da önemlidir. Sonuçlarla başa çıkmanın heyecanı eğlencenin yarısıdır ancak kararlarınız da hikayeyi etkiler. Her oyun farklı şekilde açılabilir ve beklenmedik şekillerde dallara ayrılabilir.
- Son sadece bir başlangıç: Hikaye modunu oynayın (birden fazla son vardır) ve yalnızca en cesur olanlar için ayrılmış oyun sonunun kilidini açın. Fomorialıların korkunç Tanrı Balor’un sürgüne götürülmesine yol açan efsanevi boss savaşları, rastgele oluşturulan görevler, daha fazla ganimet ve karakter ilerlemesiyle haritada yeni mücadelelere göğüs gerin.
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