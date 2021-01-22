King Arthur: Knight's Tale, sıra tabanlı taktiksel oyunlarla geleneksel, karakter merkezli RPG oyunlarını harmanlayan bir yapım. Klasik Arthur mitolojisi hikayesinin modern yeniden anlatımı Knight's Tale, Steam’de! Tarihi oyunları seviyorsanız yeni Kral Arthur oyununu kesinlikle oynamalısınız.

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Korkunç masalların eski kara şövalyesi Kral Arthur’un düşmanı Sör Mordred’siniz. Kral Arthur’u öldürdünüz ancak son nefesini verirken o da sizi yere serdi; ikiniz de ölüsünüz ve yine ikiniz de yaşıyorsunuz. Mistik Avalon adasının hükümdarı Lake of the Lake sizi gerçek bir kabusu sona erdirmek için geri getirdi. Başlattığınız şeyi bitirmenizi istiyor.