League of Angels 3 (LoA 3) internet tarayıcınız üzerinden Flash desteğiyle birlikte oynayabildiğiniz, ücretsiz çevrimiçi MMORPG oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hile yapmanın mümkün olmaması sebebiyle birçok oyuncunun tercih sebebi haline gelen yapım, başarılı hikayesiyle birlikte oyuncuları kendisine çekmektedir.

Idle Game türünde olmasından ötürü kontrolleri oldukça kolay olan LoA 3, etkileşimleri ve seçimleri en basit düzeyde tutarak, eğlenceyi daha yukarı çekmeyi başarıyor. Oyun otomatik modda bırakılabildiği gibi tıklanarak da oynanabiliyor. Çoğu zaman otomatik modda bıraktığınız ve kendi kendine ilerleyen yapım, birçok şeyi içinde barındırmasından ötürü oyuncuları başından kaldırmadan, sürükleyici bir eğlence sunmayı başarıyor.

Oyun döngüsü oldukça basittir, otomatik arayışı tıklarsınız, bir süre için çalışır durumda bırakın, geri dönün ve tüm yükseltmelerinizi tıklayın, otomatik arayışı tıklayın ve tekrar bırakın.

League of Angels 3 ilerleme sistemi

Göze ve kulağa hoş gelen çizimler ile müzikler barındıran League of Angels 3, içinde barındırdığı ilerleme sistemiyle birlikte daha önceki oyunlardan daha ayrıntılı detaylar sunarak, serinin üçüncü oyunu olduğunu bizlere bir kez daha göstermeyi başarıyor.

Oyundaki neredeyse her şey ilerletilebiliyor. Karakteriniz, kanatlarınız, eşyalarınız, binekleriniz, karakterinizin silahları, silahların özellikleri ve buna benzer tonla şey yükseltilebildiği için başarılı bir stratejiyle ilerlemeniz gerekiyor ve bunu yaparken puanlarınızı doğru kullanmanız isteniyor.