Magic: The Gathering Arena (MTGA), Dünya genelinde en çok oynanan kart oyunu Magic: The Gathering’in devamı niteliğinde ancak oyuncular yeni oyunda kartları dijital olarak toplayıp birbiriyle mücadele ediyor. Geniş bir topluluğa sahip olan, sihri sevenlerin favori oyunlarından Magic’in yeni sürümü, PC'ye özel olarak çıkış yapıyor.

Ücretsiz dijital toplanabilir kart oyunu olarak Windows platformunda karşımıza çıkan Magic: The Gathering Arena (MTGA), önceki oyunla aynı kurallar üzerinden oynanıyor.

Beş ayrı renk manası oluşturan land kartlarını içeren kart destelerini kullandığınız ve yaratık çağırmak, farklı büyüler yapmak gibi aksiyonları kartlarınızı oynayarak gerçekleştirdiğiniz strateji odaklı oyunda seçili bir desteyle diğer oyuncular karşı savaşıyorsunuz. Rakibiniz sağlığınızı sıfıra düşürmeden rakibinizin işini bitirmeniz gerekiyor. Oyun, iki farklı oynanış sunuyor. Ya kütüphaneden kart destesi oluşturup (Oyunu ilk kez oynadığınızda temel kartlardan oluşan bir kütüphane ve bu kartlardan önceden oluşturulmuş desteler veriliyor.) maçlar yaparak ve günlük görevleri tamamlayarak destenizi özelleştiriyor, yeni paketler kazanıyorsunuz ya da birkaç özel güçlendirici paketten bir deste oluşturup bu desteyle kazanabildiğiniz kadar maç kazanmaya çalışıyorsunuz. Arenayı da es geçmemek gerek. Oynaması ücretsiz ancak çekişmeler veya etkinliklere katılmak dışında nadir bulunan özel kartları açmak için ihtiyacınız olan mücevherleri satın almanız (gerçek para veya oyun içi parayla) gerekiyor.

Magic: The Gathering Arena (MTGA) Özellikleri