Medieval Dynasty, Orta Çağ döneminde geçen, hayatta kalma, simülasyon, rol yapma, strateji, farklı türleri harmanlayan bir PC oyunu. Savaştan kaçan ve kendi kaderini çizmek isteyen genç bir adamın yerine geçtiğiniz oyunda görevleri tamamlayarak ilerleyebildiğiniz gibi yalnızca etrafta dolaşarak devasa orta çağ dünyasını keşfedebiliyorsunuz.

Yalnız, zor şartlarda yaşamayı bilmeyen, zavallı biri olarak pek çok yetenekte ustalaşacak, kend kurduğunuz topluluğun lideri olacak, gelecek nesillerde de devam edecek refah seviyesi yüksek bir hanedanlığın kurucusu olacaksınız. Çok büyük, detaylarla dolu etkileyici orta çağ açık dünyasında geçen harika bir oyun bizlerle. Hemen yukarıdaki Medieval Dynasty İndir butonuna tıklayarak oyunu Steam üzerinden güvenle bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Medieval Dynasty İndir

Yemek bulmak için avlanırken vahşi hayvanlara karşı kendinizi savunmak, kaynak toplamak ve ekipman üretmek, ev inşa etmek ve tüm bu sürece katkıda bulunacak bir aile kurarak baştan yeni bir köy kurmak gibi çeşitli oyun türlerini içinde barındıran benzersiz bir oynanış deneyimi sizi bekliyor. Ana bölümlerden ilerlemeyi seçerek görev akışını deneyimleyebilir veya etrafa göz atabilirsiniz. Yalnız kurtlar, ayılar ve daha nice vahşi doğada yaşayan canlıyla yüz yüze gelme ihtimaliniz çok yüksek; son derece dikkatli olun. Hayatta kalmanıza yardımcı olacak avlanma, çiftçilik ve kendinize bir barınak inşa etme gibi mümkün olduğunca basit görevlerle maceranıza başlayın.

Medieval Dynasty, pek çok başarılı oyun türünün kombinasyonudur:

Hayatta kalma: Hayatta kalma ve beslenme ihtiyacı oyunda önemli bir yere sahiptir. Hayatta kalmanın avlanma, çiftçilik ve toprağın işlenmesi ile gerçekleşmesi sağlanır.

Simülasyon: Büyük bir imparatorluk oluşturma yolunda araç gereçler ve silahlar yap, evler, ahırlar ve her türden bina inşa edip onları genişledin.

Rol yapma: Kendi karakterinizi geliştirin, NPC'ler ile etkileşime geçin, ailenizi ihmal etmeyin ve diğerlerine yardım ederek ve ticaret yaparak güçlü müttefikler kazanın.

Strateji: Orta Çağda önderlik ederken bir köy kurarak onu geliştireceksiniz, köyde yaşayan halkı yöneteceksiniz, kaynaklar toplayacak ve ihtiyacın olan tüm ürünleri üreteceksiniz, bu ürünleri kullanacak veya ticaret yaparak fayda sağlayacaksınız.

3 Boyutlu son model grafiklerle pek çok manzaranın bulunduğu güzel gerçekçi bir açık dünya

Gece/gündüz döngüsünün de yer aldığı 4 mevsimi de barındıran gerçekçi hava durumları

Düşen ağaçların, toplanabilecek meyvelerin ve taşların, keşfedilecek mağaraların ve daha fazlasının da bulunduğu interaktif bir çevre

Otlardan oluşturulmuş kulübelerden tamamen taşlarla oluşturulmuş malikânelere kadar çeşitli düzeylerde 18 farklı bina yapısı

Silahlar, araç gereçler, mobilya ve kıyafet dâhil 60 parçadan fazla işlenebilecek ekipman

Kurtlar, yaban domuzları, geyikler, tavşanlar gibi pek çok farklı hayvanla etkileşime girebileceğin gerçekçi bir yabani hayat

Yapılan tüm aktivitelerin yemek, su, sağlık ve dayanıklılık değerleri üzerinde etkisi vardır

Eşsiz bir karakter gelişimi için detaylı bir yetenek ağacı

Doğrudan oynanışı etkileyecek olan eşsiz etkinlikler ve kararlar

Kralla olan etkinlikleri tetikleyecek hanedanlık itibar sistemi

Görevler, ticaret ve ekonomi, kum havuzu seçeneği, NPC'ler ile sosyal bağ kurma ve daha fazlası

Medieval Dynasty Sistem Gereksinimleri

Medieval Dynasty PC sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir;

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

İşlemci: 3 GHz Dört Çekirdek İşlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 11 uyumlu GPU, 4GB ayrı VRAM (GeForce GTX 970 / Radeon RX 480)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 10 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri: