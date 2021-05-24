Mini Golf, Miniclip’in web tarayıcınız üzerinden oynayabileceğiniz, basit grafikli ücretsiz golf oyunu. Mouse ile kolay oynanış sunan spor oyununda en az vuruşla 18 deliği tamamlamaya çalışıyorsunuz. Tek başınıza veya aynı bilgisayar üzerinden iki kişilik oynayabiliyorsunuz.

Mini Golf (Miniclip) Oyna

Miniclip’in golf oyunu nasıl oynanır? Hedef almak için fareyi karakteriniz çevresinde hareket ettirin. Güç kazanmak için fareyi karakterinizden uzaklaştırın. (Güç barı karakterinizin altındadır.) Topa vurmak için fareye tıklayın. Karakteriniz topu görmenizi engelliyorsa klavyenizden shift tuşuna basılı tutarak karakterinizi geçici süre görünmez yapabilirsiniz. Yön tuşlarını kullanarak golf sahasında gezinebilirsiniz. Puanınız sadece tek oyunculu modda oynadığınızda ve siteye giriş yaptığınızda en iyi puanlara ekleniyor.

Not: Adobe, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra Flash desteğini sonlandırdı ancak oyun düzgün bir şekilde çalışıyor. Sağ tık menüden “Enter fullscreen”i seçerek oyunu tam ekran oynayabilirsiniz.