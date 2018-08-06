Monster Hunter: World, avcılık temasıyla oyuncuları fantastik canavarlarla savaştıran, farklı bir aksiyon oyunudur.

Uzun yıllardır sadece Japonya bölgesi için piyasaya sürülen Monster Hunter serisi, en çok satanlar oyunlar arasına onlarca kez girmişti. Monster Hunter: World ile farklı bir yayın politikası izleme kararı alan Capcom, oyunu hem bilgisayar için geliştirmiş hem de batılı ülkelerde yayınlama kararı almıştı.

Oyuncuları daha önceki oyunlarda görmediğimiz bir dünyaya götüren Monster Hunter: World, fantastik bir dünyada avcılığın zevkini çıkarmanızı istiyordu. Devasa ejderhalar, inanılmaz yaratıklar ve hiç akla gelmeyen mücadelelerle dolu olan Monster Hunter: World, gerçek bir rol yapma deneyimi de sunuyordu.

Monster Hunter: World yapımcıları tarafından ise şöyle anlatılıyor: “Yeni bir dünyaya hoş geldin! Bir avcı rolünde oyna ve avantaj kazanmak için yer şekillerini ve orada bulunan çeşitli canlıları kullanabileceğin canlı, nefes alan bir ekosistemdeki yırtıcı canavarları öldür. İster tek başına, ister üç diğer oyuncuyla ortak olarak avlan ve yeni ekipmanlar üretip daha büyük ve daha kötü yaratıkları öldürmek için katlettiğin düşmanlarından düşen malzemeleri kullan!” Monster Hunter: World sistem gereksinimleri ise şöyle:

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-bit required) İşlemci: Intel® Core™ i5-4460, 3.20GHz or AMD FX™-6300 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x (VRAM 2GB) DirectX: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 20 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectSound (DirectX® 9.0c) İlave Notlar: 1080p/30fps when graphics settings are set to "Low"

