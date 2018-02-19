Necken, oyuncuları İsveç ormanlarının derinliklerine götüren bir aksiyon-macera oyunudur.

Bağımsız şekilde oyunlar geliştiren Joccish isimli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen ve oyuncuların beğenisine ücretsiz olarak sunulan Necken, İsveç ormanlarında geçiyor. Ormanda bulunan sulak alanlarda yaşayan ve insanları suların içine çekerek öldüren Necken isimli ruhai bir yaratığın peşinden koştuğumuz oyun, bizleri ansızın Norse mitolojisinin içerisine de çekmiş oluyor. Farklı yapısının yanı sıra farklı görselliğiyle de beğenilen Necken, sıra tabanlı oynanışıyla da beğeniliyor.

Ormanın içlerine yavaş yavaş ilerlediğimiz, daha doğrusu kare kare gittiğimiz oyunda, her geçtiğimiz karede başımıza bambaşka şeylerin gelmesi de iyice muhtemel hale geliyor. Karşımıza çıkan yaratıkları dövdüğümüz ve onları öldürerek, yolumuza devam ettiğimiz Necken, bir ücretsiz oyundan beklenmeyecek kadar iyi ve eğlenceli bir oyun vaat ediyor.